Россия удвоит экспорт сжиженного газа к 2025 году, – Thomson Reuters

Экспорт сжиженного углеводородного газа (СУГ) из Российской Федерации в 2025 году достигнет 10,7 млн тонн, что более чем в два раза превышает текущий объем экспортных поставок.

Об этом сообщил в ходе вебинара аналитик Thomson Reuters Дамир Хальметов, передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

По прогнозам аналитиков Thomson Reuters, в 2020 году этот показатель составит 4,5 млн тонн, в 2021 году - 5,9 млн тонн, в 2022 - 7,9 млн тонн, в 2023 - 8,9 млн тонн, в 2024 году - 10,1 млн тонн.

Основным источником экспорта останется Европа - регион АRA, Средиземноморье и Восточная Европа. Также агентство ожидает роста поставок железнодорожным транспортом в Китай. Первые танкерные поставки газа из России на Дальний Восток вероятно начнутся в 2021 году.

Эксперты также прогнозируют стабильный ежегодный рост производства СУГ в России на уровне 1-2 млн тонн. Так, по их данным, в 2020 году объем производства составит 15,9 млн тонн, в 2021 году - 18 млн тонн, в 2022 году - 20,2 млн тонн, в 2023 году - 21,4 млн тонн, в 2024 - 22,8 млн тонн, в 2025 году - 24,3 млн тонн.

При этом внутреннее потребление СУГ в России с 2020 по 2025 год, по прогнозу Thomson Reuters, увеличится на 19%, до 13,6 млн тонн.