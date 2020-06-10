"Укргаздобыча" сменила главу второго крупнейшего подразделения по добыче газа

Группа "Нафтогаз" назначила директором газопромышленного управления "Полтавагаздобыча" Андрея Мисинева.

Об этом сообщил руководитель дивизиона "Разведка и добыча" Александр Романюк, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу АО "Укргаздобыча".

"Андрей Мисинев – это сильный технический специалист, который знает изнутри как украинскую нефтегазовую отрасль, так и нашей компании. Он хорошо зарекомендовал себя как антикризисный менеджер, способный брать на себя ответственность и решать сложные задачи", – отметил Романюк.

Согласно приведенной в сообщении биографии, Мисинев более 20 лет работает в "Укргаздобыче" на разных должностях, последние 5 лет возглавлял филиал Специализированная аварийно-спасательная (газоспасательная) служба "ЛИКВО". Несколько лет назад получил степень MBA в Киевской школе экономики.

Напомним, газопромышленное управления "Полтавагаздобыча" является одним из производственных предприятий, входящих в состав АО "Укргаздобыча". По объему добычи газа уступает только ГПУ "Шебелинкагаздобыча".

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Добыча ГПУ "Полтавагаздобыча" в 2019 году составила 5,87 млрд кубометров газа, более 337,6 тыс. тонн газового конденсата и нефти.

ГПУ "Полтавагаздобыча" осуществляет разработку 43 месторождений углеводородов в восточной и центральной части Украины (Полтавская, Харьковская, Сумская и Днепропетровская области). Эксплуатационный фонд управления составляет 780 скважин.