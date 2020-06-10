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Крюковский завод сократил производство грузовых вагонов на 63%

Крюковский завод сократил производство грузовых вагонов на 63%

Крюковский вагоностроительный завод в январе-мае 2020 года, по сравнению с январем-маем 2019 года, уменьшил производство грузовых вагонов на 62,8%, или 1443 вагона - до 854 штук.

Об этом сообщили в управлении экономики Кременчуга со ссылкой на данные предприятия, передает БизнесЦензор со ссылкой на Кременчугскую газету.

В январе-мае 2020 года предприятие произвело 26 пассажирских вагонов, тогда как в январе-апреле прошлого года – 5.

Локомотивов в этом году завод не собирал, тогда, как в январе-мае 2019 года на предприятии собрали 15 локомотивов.

Как сообщалось, Крюковский вагоностроительный завод за первый квартал получил консолидированную чистую прибыль в размере 74,5 млн грн, что в 4,2 раза меньше, чем за аналогичный период 2019 года (310,75 млн грн).

КВСЗ является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов – пассажирских и грузовых (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны). Также выпускает региональные дизель-поезда, скоростные межрегиональные поезда локомотивной тяги, запасные части и тележки для грузовых вагонов.

Завод выпустил в прошлом году 5,28 тыс. грузовых вагонов – на 43,2% больше, чем годом ранее (3686 единиц).

Автор: 

виробництво (1297) вагони (659) Крюківський вагонобудівний завод (142)


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Я вообще не понимаю, что вы ножками сучите. Вы же за это боролись против Украины.
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10.06.2020 20:09 Відповісти

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