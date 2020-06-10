"Нафтогаз" лишил Витренко должности в набсовете "Укрнафты"

НАК "Нафтогаз Украины" отозвал Юрия Витренко с позиции представителя акционера в наблюдательном совете "Укрнафты".

Как сообщает пресс-служба "Нафтогаза", новым представителем НАК в набсовете "Укрнафты" стал директор дивизиона "Нефть" Николай Гавриленко, передает БизнесЦензор.

"Он продолжит регулировать проблемные вопросы, которые остались нерешенными, в частности относительно спорных объемов газа и накопленного налогового долга", – отмечается в сообщении.

В НАК также уточнили, что за дальнейшее взаимодействие "Нафтогаза" с "Укрнафтой" будет отвечать финансовый директор "Нафтогаза" Петер ван Дрил.

Подробнее об этом конфликте читайте в интервью Юрия Витренко БизнесЦензору: Юрій Вітренко: "Газпром" не має законної монополії на експорт газу. Важливо це розуміти"

Как сообщалось, ранее набсовет "Укрнафты" решил прекратить конкурс на главу правления, назначив на эту должность Олега Геза, который руководил компанией в должности и.о. главы с мая 2019 года.

Под руководством Олега Геза "Укрнафта" в последнее время подписала ряд мировых соглашений с компаниями окружения Коломойского на 7,6 млрд грн. Финансовые результаты работы нефтяной компании за 2019 год еще не опубликованы.

Инициаторами такого решения стали представители Игоря Коломойского и партнеров, их поддержали назначенные "Нафтогазом" члены набсовета и непосредственно директор по юридическим вопросам НАК Ярослав Теклюк.

Глава набсовета "Укрнафты", исполнительный директор НАК Юрий Витренко заявил, что голосовал против такого решения и обратился к главе "Нафтогаза" Андрею Коболеву с просьбой его разъяснить.

Ранее в мае глава наблюдательного совета "Укрнафты", исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что через два месяца его уволят из компании из-за сокращения должности.