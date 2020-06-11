Клиенты "Ривнегаза" получили возможность передавать показания счетчиков через Viber

Через чат-бот 7104ua в мессенджере Viber клиенты АО "Ривнегаз" могут подтвердить переданы показания счетчиков газа фотографией.

Об этом со ссылкой на пресс-службу АО "Ривнегаз" сообщает БизнесЦензор.

"После введения показаний с клавиатуры телефона чат-бот предлагает потребителю загрузить фото счетчика. Добавить снимок прибора учета быстро и удобно можно из галереи смартфона", - сообщает компания.

Функция загрузки фото в чат-боте 7104ua в мессенджере Viber создана для корректировки показаний счетчиков газа, которые были внесены с ошибками. Ранее для исправления ошибочно переданных показаний потребитель должен был обращаться в Центр обслуживания клиентов с соответствующим заявлением и ждать визита контроллера, который составлял акт и подтверждал реальные показания счетчика. С внедрением новой функции в чат-боте 7104ua процедура проверки присланных данных с помощью фото будет происходить автоматически.

"На данном этапе мы тестируем и работаем над совершенствованием опции считывания показаний приборов учета газа через фото. До этого такая возможность уже была реализована в мобильном приложении 104 MobileLight для iOS", - отмечает начальник управления клиентского сервиса АО "Ривнегаз" Владимир Новосад.

"Это позволит своевременно и оперативно корректировать ошибки клиентов при передаче показаний счетчиков", - сказал Новосад.

По состоянию на 1 июня 2020 года более 17,5 тыс потребителей Ривненщины уже оценили преимущества пользования чат-ботом 7104ua в Viber. Кроме передачи показаний, в чат-боте есть возможность отследить баланс по лицевым счетам (до 5 адресов), просматривать историю платежей за газ и распределение, а также оплачивать услуги онлайн.

Жители Ривненской области имеют возможность пользоваться другими дистанционными онлайн-сервисами: "Личным кабинетом" на сайте 104.ua, мобильными приложениями 104 Mobile для Android и 104 MobileLight для iOS.

Специалисты АО "Ривнегаз" напоминают, что согласно Кодексу газораспределительных сетей, чтобы избежать разногласий в расчетах с газоснабжающей компанией бытовой потребитель обязан ежемесячно по состоянию на 1 число снимать фактические показатели счетчика учета газа и в течение пяти суток (до 5 числа включительно) предоставлять их Оператору ГРМ.