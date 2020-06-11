Мировые цены на золото растут после прогнозов ФРС

Цены на золото в четверг утром растут после мрачных прогнозов со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

Цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,97%, или на 16,65 доллара — до 1737,5 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 1,46% — до 18,055 доллара за унцию.

В среду ФРС представила прогноз, согласно которому экономика США сократится на 6,5% в 2020 году, а безработица будет на уровне 9,3% на конец года. Кроме того, регулятор ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых. Федрезерв также отметил необходимость держать процентную ставку около нуля как минимум до 2022 года.

На этом фоне значительно вырос спрос на безопасные активы, к которым традиционно относится золото.

"Обязательства ФРС оставить в силе их цели и ставки до 2022 года весьма позитивно сказываются на рынке золота", - прокомментировал агентству Рейтер аналитик AxiCorp's Стивен Иннес.

Продолжающийся рост числа зараженных коронавирусом в мире также снижает у инвесторов аппетит к риску. Общее количество случаев заболевания в США превысило 2 миллиона. В мире же число зараженных тем временем уже более 7 миллионов.