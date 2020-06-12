Экс-министр Омелян заявил об обысках в его доме сотрудниками ГБР (обновлено)

Бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что в 6:30 утра в его дом пришли с обыском сотрудники Государственного бюро расследований.

Об этом Омелян сообщил через Facebook, передает БизнесЦензор.

"6:30 утра. Все спят, дети, жена, мама. Врывается ГБР с обыском. Вроде решение суда в отношении бывших владельцев дома, где мы сейчас живем", – написал Омелян.

Позже экс-министр сообщил, что обыск был проведен в соответствии с решением суда в рамках уголовного производства в отношении бывшего владельца дома, который его продал еще в 2016 году.

"Формально никаких обвинений против меня нет, ничего изъято не было", – уточнил Омелян.

Как сообщили в ГБР, обыски проводились в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту похищения преступной организацией 4 апреля 2014 года в Корсунь-Шевченковском и последующим убийством журналиста Василия Сергиенко. По этому делу проходит экс-нардеп от "Партии регионов" Геннадий Бобов.

По версии следствия в доме могут храниться доказательства, которые могут быть приобщены к уголовному производству.





Как сообщал БизнесЦензор, в 2019 году прокурор огласил обвинительный акт по делу против Омеляна. Бывший чиновник обвиняется в том, что подавая декларации за 2015 и 2016 годы, умышленно указал сведения, которые отличаются от достоверных на сумму более 3 млн гривен и 8 млн гривен соответственно", - говорится в сообщении САП.