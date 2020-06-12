"Газпром" снизил поставки газа в ЕС на 24%

Поставки "Газпрома" на европейский рынок газа снизились в первом квартале текущего года на 24,2%, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

По данным турецкого энергетического ведомства EPDK, в марте Турция импортировала на 70% меньше российского газа, чем годом ранее. Сбыт голубого топлива "Газпрома" в Германию, по данным ФТС РФ, снизился за это же время на 45%.

При этом Турция наращивает закупку сжиженного природного газа (СПГ), поскольку он оказывается в несколько раз дешевле российского трубопроводного. Основным поставщиком СПГ в Турцию являются США. Их поставки в марте выросли более чем на 300%. Доля американцев на турецком рынке приблизилась к российской - 9,38% против российских 9,89% (пятое место).

Азербайджан стал лидером по поставкам газа в Турцию в марте и занял почти четверть рынка. На втором месте - Катар, на третьем - Иран, на четвертом - Алжир.

Из-за снижения экспорта и цен на газ "Газпром" недополучит в 2020 году значительные средства от работы на экспортном рынке.

Так, средняя стоимость экспортного газа компании в первом квартале составила 146,2 доллара за тысячу кубометров (минус 36,1% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года) - при том, что в свой бюджет компания изначально заложила среднюю цену на экспортируемый в дальнее зарубежье газ в размере 200 долларов за тысячу кубов.

Как сообщалось, по расчетам российских СМИ, головная компания ОАО "Газпром" в первом квартале 2020 года получила 306,23 млрд рублей (около $4,14 млрд) убытка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), тогда как за аналогичный период 2019 года компания получила 199,47 млрд рублей ($2,69 млрд) чистой прибыли.

"Газпром" ожидает сокращения экспорта газа в 2020 году на 16,4% – с 199,2 млрд до 166,6 млрд куб. м. При этом средняя цена газа упадет на 37% – с $210,6 до $133 за тысячу кубометров.