В Николаевской области реструктуризировали долги за газ для тысячи потребителей

ООО "Николаевгаз Сбыт" предлагает клиентам, имеющим задолженность за потребленный природный газ, заключить договор реструктуризации долга. С начала отопительного сезона такой возможностью воспользовались 989 клиентов компании.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Николаевгаз Сбыта" сообщает БизнесЦензор.

Для тех, кто закончил отопительный период с задолженностью за потребленный газ, "Николаевгаз Сбыт" предоставляет возможность заключить договор реструктуризации долга. Договор позволяет в период до 1 октября оплатить существующий долг равными частями. Погашение неплатежей во время минимального потребления газа и уменьшения цены на него не создает избыточной финансовой нагрузки, позволяет избежать судебной процедуры и войти в следующий отопительный сезон без долгов.

"Договор реструктуризации предоставляет нашим клиентам возможность оплатить за потребленный газ частями и таким образом предотвратить проблемные ситуации, субсидиантам - сохранить возможность получать государственную помощь, а льготникам - сохранить наличную форму получения средств по льготам", - рассказывает директор ООО "Николаевгаз Сбыт" Дмитрий Маслов.

Для того, чтобы оформить договор реструктуризации долга, потребителю необходимо прийти в Центр обслуживания клиентов или в отделение ООО "Николаевгаз Сбыт" и написать соответствующее заявление. При себе необходимо иметь паспорт владельца или лица, подписавшего заявление-присоединение к условиям типового договора на поставку природного газа, идентификационный код, а также документы, которые потребитель желает добавить, чтобы подтвердить свою временную неплатежеспособность.

Одним из условий заключения договора является первый взнос в счет погашения долга. Обычно его размер составляет 50% от общей суммы долга для отключенных потребителей и 30% - для подключенных потребителей.

Компания применяет индивидуальный подход к каждому своему клиенту в зависимости от жизненных условий и ситуаций, поэтому размер этой доли может быть более лояльным. Также рассматривается в индивидуальном порядке количество месяцев рассрочки долга.

Адреса Центров обслуживания и отделений ООО "Николаевгаз Сбыт" вы можете найти на официальном сайте компании по ссылке: https://mkgaszbut.104.ua/ru/contacts/id/kontakti-16751