Полиция увеличила количество приборов для измерения скорости на дорогах
Патрульная полиция Украины сообщила об увеличении количества участков, где будет осуществляться измерение скорости движения автомобилей прибором TruCAM.
Об этом со ссылкой на пресс-службу полиции сообщает БизнесЦензор.
"Появится еще 24 новых участка, а также будет расширены уже 7 существующих. Всего на дорогах Украины будет работать 115 приборов TruCAM, а измерения осуществляться на 209 участках", - сообщает полиция.
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