"Нафтогаз" начал эксплуатацию сверхглубокой скважины в Харьковской области

Группа "Нафтогаз" ввела в эксплуатацию сверхглубокую (6000 м) скважину №208 на Березовском месторождении в Харьковской области.

Об этом со ссылкой на пресс-службу компании "Укргаздобыча" сообщает БизнесЦензор.

"Она обеспечит прирост разведанных запасов голубого топлива более чем 350 млн куб.м. Это уже вторая разведовательная скважина на месторождении, которая показала высокий результат и обеспечила увеличение разведанных запасов. Ее суточный дебит составляет 260 тыс. м3 природного газа", - сообщает "Укргаздобыча"

"Результаты геологических исследований свидетельствуют о том, что газовые гиганты – Шебелинское, Крестищенское и другие месторождения, имеют значительный потенциал на глубинах более 5-6 километров. Поэтому доразведка глубоких залежей является одним из ключевых проектов нашего дивизиона. Две высокодебитные скважины на Березовском месторождении подтверждают, что мы движемся в правильном направлении", - прокомментировал Александр Романюк, директор дивизиона "Разведка и добыча".

Скважина №208, которую закончили в мае, расположенная на Березовском поднятии. Прирост разведанных запасов по результатам бурения указанной скважины – более 350 млн кубометров голубого топлива. Работы выполняла буровая бригада "Укрбургаза", который входит в дивизион "Техническое обеспечение".