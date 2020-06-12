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Новини Націоналізація "Приватбанку"
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Суд отказался заблокировать работу советников НБУ и "Приватбанка" по иску Коломойского

Суд отказался заблокировать работу советников НБУ и

Соломенский районный суд Киева оставил без рассмотрения иск Игоря Коломойского к Национальному банку Украины, государственному "Приватбанку" и Министерству финансов о признании недействительными договоров с международными компаниями Kroll, AlixPartners, Hogan Lovells, "Астерс".

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

"Экс-акционер "Приватбанка" пытался признать недействительными и расторгнуть заключенные договоры с компаниями Kroll, AlixPartners, Hogan Lovells, "Астерс". Государство привлекло эти компании к финансовому расследованию деятельности бывших владельцев "ПриватБанка", - сообщает НБУ.

Также юридические советники сопровождают судебные процессы по национализации банка в Украине и за рубежом.

НБУ напоминает, что в начале 2018 года международная компания Kroll, которая проводила судебный аудит (forensic audit) "ПриватБанка", подтвердила, что банк был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение 10 лет до национализации, что привело к нанесению банку убытков по меньшей мере в размере $5,5 млрд.

Коломойский с 2017 года пытался заблокировать сотрудничество НБУ, "Приватбанка" и Министерства финансов с международными компаниями Kroll, AlixPartners, Hogan Lovells, "Астерс".

Коломойський Ігор (1772) НБУ (9275) Приватбанк (1781)


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