Кабмин возобновит работу пунктов пропуска в Крым с 15 июня

Кабинет министров Украины принял решение о возобновлении работы всех контрольных пунктов на административной границе с временно оккупированным Крымом.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщает БизнесЦензор.

С 15 июня будет возобновлена работа пунктов пропуска "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплинка".

Для граждан, которые пересекают границу, отменяется обязательная обсервация, однако, обязательным остается необходимость соблюдать противоэпидемиологические требования - контроль температуры тела и использования защитных масок и перчаток.

Кроме того, все, кто пересекает границу, дает письменное согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Действуй дома". Нарушителям этого условия грозит штраф 17 тыс грн.