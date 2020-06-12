ГБР провело обыски в офисе компании застройщика Вавриша
Экс-заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры КГГА Андрей Вавриш заявил, что следователи Государственного бюро расследований в четверг, 11 июня, провели обыск в офисе его компании Saga Development.
Об этом Ваврыш сообщил через Facebook, сообщает БизнесЦензор.
"Мои сотрудники "поймали" кучу инвестнянь от ГБР, прибывших поздравить с новым офисом", - написал Вавриш.
Ваврыш опубликовал документ, согласно которому досудебное расследование проводится в отношении строительства нескольких жилых комплексов, среди которых проекты Saga Development.
Андрей Вавриш в 2010-2015 годах был заместителем директора Департамента градостроительства КГГА Сергея Целовальника. Вавриш, который сегодня руководит девелоперской компанией Saga Development, известен также как друг бывшего руководителя Офиса президента Зеленского Андрея Богдана.
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