ГБР провело обыски в офисе компании застройщика Вавриша

Экс-заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры КГГА Андрей Вавриш заявил, что следователи Государственного бюро расследований в четверг, 11 июня, провели обыск в офисе его компании Saga Development.

Об этом Ваврыш сообщил через Facebook, сообщает БизнесЦензор.

"Мои сотрудники "поймали" кучу инвестнянь от ГБР, прибывших поздравить с новым офисом", - написал Вавриш.

Ваврыш опубликовал документ, согласно которому досудебное расследование проводится в отношении строительства нескольких жилых комплексов, среди которых проекты Saga Development.

Андрей Вавриш в 2010-2015 годах был заместителем директора Департамента градостроительства КГГА Сергея Целовальника. Вавриш, который сегодня руководит девелоперской компанией Saga Development, известен также как друг бывшего руководителя Офиса президента Зеленского Андрея Богдана.