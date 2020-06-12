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Зеленский сменил главу Запорожской ОГА

Зеленский сменил главу Запорожской ОГА

Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Виталия Туринка с должности главы Запорожской областной государственной администрации.

Соответствующий документ опубликован на сайте президента Украины, сообщает БизнесЦензор.

Другим указом Зеленский назначил Виталия Боговина главой Запорожской областной государственной администрации.

Кабинет министров Украины согласовал смену главы Запорожской ОГА 20 мая.

Запоріжжя (511) Зеленський Володимир (2508) ОДА (70)


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