Украина засеяла 15,4 миллиона га яровых культур

Украина по состоянию на 11 июня засеяла 15,4 млн га яровых культур, что составляет 99% прогноза (15,5 млн га), сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По его словам, на указанную дату засеяно на 500 тыс. га больше, чем в 2019 году.

Таким образом, площади под основными культурами по состоянию на 11 июня составляют: подсолнечник - 6,14 млн га (в 2019 году – 5,8 млн га); кукуруза - 5,38 млн га (4,6 млн га в 2019); ячмень - 1,52 млн га (1,6 млн га в 2019); соя – 1,41 млн га (1,8 млн га в 2019), горох – 282,7 тыс. га, сахарная свекла – 209 тыс. га; пшеница яровая - 184,5 тыс. га; овес - 186,4 тыс. га, гречиха – 68 тыс. га.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует, что аграрии в 2020 году соберут 65-68 млн тонн урожая зерновых культур против 75 млн тонн в 2019 году.