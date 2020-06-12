Транзит сжиженного газа через Украину упал на 27%

Транзит сжиженного углеводородного газа (СУГ) через Украину за пять месяцев 2020 года сократился на 27,2%, до 247,6 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (340 тыс. тонн).

Об этом enkorr сообщили в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на данные собственного исследования, передает БизнесЦензор.

Транзит по железной дороге снизился на 24%, до 203,7 тыс. тонн. Через морские перевалки он сократился на 37,7%, до 43,9 тыс. тонн, из-за прекращения поставок казахского ресурса.

Свыше 96% всего транзита пришлось на российский СУГ: в январе-апреле 2020 года его транзит сократился на 24%, до 239 тыс. тонн.

Транзит российского газа через порт Измаил в январе-мае составил 40,8 тыс. тонн, через Рени - 3 тыс. По сравнению январем-апрелем 2019 года транзит СУГ производства РФ через украинские порты снизился на 27%.

Остальные 195,4 тыс. тонн российского СУГ транзитом транспортированы по железной дороге. Основной объем - 133 тыс. тонн - направлен в Польшу, еще 38,6 тыс. тонн - в Венгрию. Оставшаяся часть поставлена в Сербию и Молдову.

Транзит белорусского СУГ в январе-мае составил 7,7 тыс. тонн, поставки казахского ресурса практически не осуществлялись.

В 2019 году транзит СУГ через Украину сократился на 38,5%, до 692,3 тыс. тонн, по сравнению с 2018 годом (1,1 млн тонн).