Кабмин предложит продлить работу поставщиков универсальных услуг после 1 июля, – Буславец

Правительство на внеочередном заседании 12 июня утвердило изменения в закон о рынке электроэнергии, предусматривающий продление после 1 июля деятельности нынешних поставщиков универсальных услуг (ПУУ).

Об этом сообщила на брифинге врио министра энергетики Ольга Буславец, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Буславец, законопроект, предусматривающий продление деятельности ПУУ важен, в частности, для стабильного энергоснабжения потребителей, в том числе населения.

"С 1 июля по действующему законодательству заканчивается срок деятельности нынешних поставщиков универсальных услуг. Органы власти до этой даты должны были на конкурсной основе выбрать новых поставщиков. Но этого не случилось по определенным причинам, в том числе связанным с пандемией", – разъяснила она.