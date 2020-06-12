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Банки отклонили больше половины заявок на обещанные Зеленским льготные кредиты

Банки отклонили больше половины заявок на обещанные Зеленским льготные кредиты

По данным Фонда развития предпринимательства, по состоянию на 10 июня банки получили 24 720 заявок по программе "Доступные кредиты 5-7-9%", 3 500 клиентов подали пакет документов для участия в программе, а получили кредиты всего 605 из них на общую сумму 361,04 млн грн.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко во время совещания с представителями государственных банков, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

По словам министра, еще 1792 заявки находятся в работе банков. Однако практически каждая вторая заявка (1509 заявок, в целом) была отклонена банком как таковая, не может быть удовлетворена.

Среди самых распространенных причин отказа – "деловая репутация" (60% отказов), "необоснованность бизнес-плана" (11%), "несоответствие цели кредитования" (12%), несоответствие закону о государственной поддержке МСП" (4%), "убыточная деятельность МСП" (4%), "превышение объема выручки" (3%), "превышение лимита господдержки" (1%).

"Сегодня в прессе и социальных сетях много информации, программа не работает. Основная претензия бизнеса – бюрократия банков. Мол, именно банкиры неохотно выдают кредиты. Мы собрали вас здесь, чтобы понять, что мешает банкам – особенно государственным банкам – активнее кредитовать микро и малый бизнес в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%", – обратился к представителям государственных банков министр финансов.

В свою очередь представители государственных банков не считают, что "программа не работает".

"Программа стартовала в феврале. И уже в марте она натолкнулась на всемирную пандемию и карантин. 29 апреля правительство существенно изменило условия программы, что должен отразить Фонд в договорах с банками-партнерами. На подписание новых соглашений ушло еще три недели. Фактически, мы работаем в программе с 15 мая. Три недели – это еще очень малый срок для выводов", – заявил глава "Укргазбанка" Кирилл Шевченко.

При этом банкиры признают, что существуют некоторые проблемы с кредитованием стартапов. Ведь по состоянию на начало действия программы без механизма частных кредитных гарантий банки не могли выдавать займы новым предприятиям из-за отсутствия возможности бизнеса предоставить залог по кредиту.

Однако банкиры считают, что проблема уже частично решена и на прошлой неделе "Укргазбанк" уже выдал два "гарантированных кредита" на общую сумму 2,8 млн грн.

Также банки-партнеры программы только начали прием заявок на новые инструменты программы, которые были введены правительством во время действия карантинных мероприятий по противодействию пандемии COVID-19 (рефинансирование, оборотные, инвестиционные кредиты производителям медицинского оборудования). В то же время рефинансировать свой кредит смог только один предприниматель.

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Как сообщалось, Кабмин 29 апреля расширил возможности программы "Доступные кредиты 5-7-9%", увеличив лимит для предоставление кредитов на рефинансирование существующей задолженности малого и среднего бизнеса.

Заемщики получают возможность рефинансировать свои действующие кредиты по ставке 3%, 5%, 7% или 9% годовых (в зависимости от категории кредита) на срок до 5 лет.

При этом устанавливается, что получить кредит с целью рефинансирования задолженности по кредитам, предоставленным украинскими банками, могут предприниматели с годовым доходом до 10 млн евро, тогда как в рамках госпрограммы другие кредиты предоставляются предпринимателям с годовым доходом до 100 млн грн.

Как уточнили в пресс-службе Министерства финансов, ограничивается только сумма государственной поддержки, предоставляемой субъекту предпринимательства, которая совокупно не может превышать за любой трехлетний период 200 тыс. евро.

Ранее Кабмин определил Немецко-украинский фонд площадкой для программы кредитования малого и микробизнеса, инициированной президентом Владимиром Зеленским, которая предусматривает доступное кредитование под 5-9% годовых и формально заработала с 1 февраля 2020 года.

Автор: 

банки (6956) кредит (3282) Мінфін (2931) Марченко Сергій (249)


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