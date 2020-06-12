Банки отклонили больше половины заявок на обещанные Зеленским льготные кредиты

По данным Фонда развития предпринимательства, по состоянию на 10 июня банки получили 24 720 заявок по программе "Доступные кредиты 5-7-9%", 3 500 клиентов подали пакет документов для участия в программе, а получили кредиты всего 605 из них на общую сумму 361,04 млн грн.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко во время совещания с представителями государственных банков, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

По словам министра, еще 1792 заявки находятся в работе банков. Однако практически каждая вторая заявка (1509 заявок, в целом) была отклонена банком как таковая, не может быть удовлетворена.

Среди самых распространенных причин отказа – "деловая репутация" (60% отказов), "необоснованность бизнес-плана" (11%), "несоответствие цели кредитования" (12%), несоответствие закону о государственной поддержке МСП" (4%), "убыточная деятельность МСП" (4%), "превышение объема выручки" (3%), "превышение лимита господдержки" (1%).

"Сегодня в прессе и социальных сетях много информации, программа не работает. Основная претензия бизнеса – бюрократия банков. Мол, именно банкиры неохотно выдают кредиты. Мы собрали вас здесь, чтобы понять, что мешает банкам – особенно государственным банкам – активнее кредитовать микро и малый бизнес в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%", – обратился к представителям государственных банков министр финансов.

В свою очередь представители государственных банков не считают, что "программа не работает".

"Программа стартовала в феврале. И уже в марте она натолкнулась на всемирную пандемию и карантин. 29 апреля правительство существенно изменило условия программы, что должен отразить Фонд в договорах с банками-партнерами. На подписание новых соглашений ушло еще три недели. Фактически, мы работаем в программе с 15 мая. Три недели – это еще очень малый срок для выводов", – заявил глава "Укргазбанка" Кирилл Шевченко.

При этом банкиры признают, что существуют некоторые проблемы с кредитованием стартапов. Ведь по состоянию на начало действия программы без механизма частных кредитных гарантий банки не могли выдавать займы новым предприятиям из-за отсутствия возможности бизнеса предоставить залог по кредиту.

Однако банкиры считают, что проблема уже частично решена и на прошлой неделе "Укргазбанк" уже выдал два "гарантированных кредита" на общую сумму 2,8 млн грн.

Также банки-партнеры программы только начали прием заявок на новые инструменты программы, которые были введены правительством во время действия карантинных мероприятий по противодействию пандемии COVID-19 (рефинансирование, оборотные, инвестиционные кредиты производителям медицинского оборудования). В то же время рефинансировать свой кредит смог только один предприниматель.

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Как сообщалось, Кабмин 29 апреля расширил возможности программы "Доступные кредиты 5-7-9%", увеличив лимит для предоставление кредитов на рефинансирование существующей задолженности малого и среднего бизнеса.

Заемщики получают возможность рефинансировать свои действующие кредиты по ставке 3%, 5%, 7% или 9% годовых (в зависимости от категории кредита) на срок до 5 лет.

При этом устанавливается, что получить кредит с целью рефинансирования задолженности по кредитам, предоставленным украинскими банками, могут предприниматели с годовым доходом до 10 млн евро, тогда как в рамках госпрограммы другие кредиты предоставляются предпринимателям с годовым доходом до 100 млн грн.

Как уточнили в пресс-службе Министерства финансов, ограничивается только сумма государственной поддержки, предоставляемой субъекту предпринимательства, которая совокупно не может превышать за любой трехлетний период 200 тыс. евро.

Ранее Кабмин определил Немецко-украинский фонд площадкой для программы кредитования малого и микробизнеса, инициированной президентом Владимиром Зеленским, которая предусматривает доступное кредитование под 5-9% годовых и формально заработала с 1 февраля 2020 года.