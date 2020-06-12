Мининфраструктуры разработало онлайн-карту данных о режиме пересечения границ

Министерство инфраструктуры Украины разработало интерактивную карту, отображающую актуальные данные о режиме пересечения границы со странами-соседями.

Об этом говорится в сообщении Мининфраструктуры, передает БизнесЦензор.

В частности, по состоянию на 12 июня 2020 года разрешено выполнять международные пассажирские перевозки в Беларусь, Молдову, Польшу и Румынию, однако обращаем внимание на перечень категорий лиц, которым разрешено въезжать на указанные территории и правила, которым необходимо следовать во избежание отказа в завершении перевозки.

Министерство инфраструктуры Украины постоянно держит связь с компетентными органами иностранных государств относительно получения оперативной информации о режиме функционирования международного пассажирского сообщения, однако пока правительства всех стран ставят целью недопущения распространения острой респираторной болезни COVID-19, и улучшение эпидемиологической ситуации выражается в сохранении последними ограничений и запретов в отношении международных пассажирских перевозок.

Министерство инфраструктуры Украины будет обновлять актуальную информацию об открытии границ со стороны других стран для осуществления международных пассажирских перевозок на данной карте, после принятия соответствующих решений иностранными государствами.