Запуск аукционов для "зеленой" энергетики отложен на следующий год, – Буславец

Первые аукционы по распределению квот поддержки возобновляемой энергетики (так называемые "зеленые" аукционы) состоятся уже в следующем году.

Об этом на брифинге сообщила и.о. министра энергетики Ольга Буславец, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Зеленые" аукционы будут в следующем году. Первый шаг, который мы должны для этого сделать, – утвердить квоты по разным технологиям возобновляемой энергетики", – сказала и.о. министра.

По словам Буславец, квоты поддержки возобновляемой генерации должны быть определены после принятия закона об изменениях условий развития ВИЭ, разработанного на основе меморандума, подписанного с рядом инвесторов.

"Мы не могли проводить "зеленые" аукционы раньше. Не понимая, как в дальнейшем будет работать зеленая генерация, с какого периода сможем остановить новое строительство, сколько можем интегрировать в энергосистему, мы не могли определить, какую квоту выставлять на аукцион. Когда имплементируем все изменения, мы пересчитаем ситуацию и определимся с квотами", – сказала и.о. министра энергетики.

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Как сообщалось, ранее госпредприятие "Гарантированный покупатель", которое должно проводить соответствующие аукционы, заявило о невозможности их проведения из-за отсутствия ряда документов. В частности, Министерством энергетики не были вовремя установлены квоты поддержки для их распределения на 2020 год.

Напомним, Верховная Рада Украины 25 апреля 2019 года приняла во втором чтении и в целом законопроект №8449-д о "зеленых" аукционах. Законом установлено, что аукционы по распределению квоты государственной поддержки объектов альтернативной энергетики вводятся с 1 января 2020 года, тогда как ранее профильный парламентский комитет предлагал ввести их с 1 июля 2019 года.

Предполагается, что производители будут предлагать на аукционах самую низкую цену за "зеленую" электроэнергию и конкурировать между собой, чтобы уменьшить расходы потребителей на приобретение электроэнергии.