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Нацбанк сократил покупку валюты в 10 раз

Нацбанк сократил покупку валюты в 10 раз

Национальный банк Украины в период с 9 по 12 июня купил на межбанковском валютном рынке $40 млн, что в 10,3 раза меньше, чем неделей ранее ($410,7 млн).

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Вся сумма была куплена в ходе интервенций по единому курсу (с использованием инструмента matching), при этом валюту Нацбанк на минувшей неделе не продавал.

В целом с начала года Нацбанк приобрел в резервы $3,18 млрд, а продал – $2,79 млрд,.

Как сообщалось, Национальный банк в период с 1 по 5 июня купил на межбанковском валютном рынке $410,7 млн. В период с 25 по 29 мая НБУ купил на межбанковском валютном рынке $72 млн, а с 18 по 22 мая – $228 млн.

Автор: 

валюта (2166) Міжбанк (328) НБУ (9275)


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