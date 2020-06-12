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"Укрзализныця" возобновит движение экспресса в "Борисполь" с 15 июня

"Укрзализныця" возобновляет движение скоростного экспресса Kyiv Boryspil Express в международный аэропорт "Борисполь" с 15 июня.

Как сообщает пресс-служба железнодорожной компании, на первом этапе запланировано ежедневное курсирование шести поездов – по три утром и вечером, передает БизнесЦензор.

Все поезда будут делать промежуточные остановки на станциях "Выдубичи" и "Дарница".

В частности, с 15 июня по маршруту станция "Киев-Пассажирский" - станция "Борисполь Аэропорт" будут курсировать такие поезда:

Укрзализныця возобновит движение экспресса в Борисполь с 15 июня 01

"Поезда будут проходить усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса. Поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты, прошли соответствующие инструктажи и медосмотр. "Укрзализныця" призывает пассажиров ответственно относиться к соблюдению противоэпидемических мероприятий, в частности, во время путешествия обязательно пользоваться защитными масками и перчатками", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, Кабинет министров 12 июня принял решение о возобновлении работы пунктов пропуска и пунктов контроля в аэропортах, а также об обеспечении возможности пересечения границы иностранными гражданами. Эти изменения позволят возобновить работу предприятий авиационного транспорта и наладить международное воздушное сообщение с 15 июня.

Автор: 

авіація (2237) Бориспіль (700) Укрзалізниця (4764) авіасполучення (2495)


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