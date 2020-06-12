Объем строительства жилья в первом квартале упал в 2,3 раза, – Госстат

Общая площадь жилых зданий, на которые выданы разрешения на выполнение строительных работ (новое строительство), в январе-марте 2020 года сократилась в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 1,1 млн кв. м.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным статведомства, в первом квартале текущего года общая площадь нового строительства многоквартирных домов составила 1 млн 61,6 тыс. кв. м (92% общего объема).

Общая площадь нового строительства жилья в Киеве сократилась в 5,9 раза к первому кварталу 2019 года – до 184,4 тыс. кв. м, тогда как в Киевской области сокращение составило всего 10,5% – до 196,7 тыс. кв. м.

Значительные объемы нового строительства жилья также зафиксированы во Львовской (238,9 тыс. кв. м), Хмельницкой (121,2 тыс. кв. м) и Одесской (111,7 тыс. кв. м) областях.

Как сообщалось, общая площадь жилых зданий, на которые получены документы на право исполнения строительных работ (новое строительство), в 2019 году в Украине увеличилась на 14,2% по сравнению с 2018 годом – до 14 млн 700,7 тыс. кв. м.

Госстат напоминает, что показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.