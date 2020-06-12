Объем облигаций правительства в собственности банков превысил 400 миллиардов

Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в собственности украинских банков по состоянию на 12 июня составляет 406,77 млрд грн, увеличившись за день на 10,25 млрд грн.

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины (НБУ)

В целом портфель ОВГЗ увеличился до 893,42 млрд грн, в собственности Нацбанка - остался без изменений.

Для сравнения, по состоянию на начало марта портфель ОВГЗ в собственности банков составлял 322,78 млрд грн.

Портфель облигаций юрлиц увеличился до 51,58 млрд грн, нерезидентов – уменьшился до 102,88 млрд грн, физлиц – до 7,62 млрд грн.

Как сообщалось, Министерство финансов на состоявшемся 9 июня аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в бюджет 17,83 млрд грн. В том числе Минфин разместил 1-летние ОВГЗ номинированные в евро на сумму 353 млн евро по ставке 2,2%.

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