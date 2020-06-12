"Укртрансгаз" подал 104 иска для взыскания долгов на 31 миллиард
"Укртрансгаз", который до 31 декабря 2019 года выполнял функцию оператора газотранспортной системы Украины, инициировал 104 судебных иска по взысканию долгов за услуги балансирования природного газа
Об этом говорится в сообщении "Укртрансгаза", передает БизнесЦензор.
"Сегодня "Укртрансгаз" инициировал 104 судебных иска по взысканию долгов за негативные небалансы на общую сумму 31 млрд грн. Из них к операторам ГРС – на сумму 28,8 млрд грн, других участникам рынка – на 2,2 млрд грн. Эти долги были накоплены по июнь 2019 год включительно. Начисленные штрафные санкции по всем искам составляют 6,1 млрд грн", – сказано в сообщении.
Среди них 66 исков к операторам ГРС о принудительном взыскании задолженности на сумму 25,2 млрд грн за услуги балансировки в период с января 2016 по февраль 2019 года, а также 31 иск на сумму 3,6 млрд грн за суточные небалансы в период март-июнь 2019 года. Кроме того, компания инициировала 7 исков к другим участникам рынка на общую сумму 2,2 млрд грн.
Начисленные штрафные санкции по этим искам для операторов ГРС составляют 5,5 млрд грн, к другим участникам рынка - 0,6 млрд грн.
По данным компании, общий долг за негативные небалансы участников рынка природного газа в 2016-2019 годах составляет 43,8 млрд грн. Из них долг со стороны операторов ГРС равен 34,8 млрд грн.
Из них задолженность участников рынка за услуги балансировки, предоставленные в январе 2016 - феврале 2019 года (до введения суточной балансировки), составляет 36,6 млрд грн. Большую часть этого долга составляет задолженность операторов ГРС – 27,6 млрд грн. Задолженность участников рынка за негативные небалансы в марте-декабре 2019 года (после введения суточной балансировки) составляет 7,2 млрд грн, 99,9% этой суммы задолжали операторы ГРС.
При этом участники рынка уже оплатили "Укртрансгазу" долги в сумме 8,8 млрд грн за балансировку газа в период с января 2016 по февраль 2019 года. Из них 8,5 млрд грн компании оплатили самостоятельно, а 0,3 млрд грн - по решению суда. За услуги суточной балансировки (март-декабрь 2019 года) участники рынка компенсировали "Укртрансгазу" долг в сумме 2,2 млрд грн.
В свою очередь "Укртрансгаз" задолжал перед НАК "Нафтогаз Украины" за потребленный для осуществления услуг балансировки и урегулирования суточных небалансов природный газ. На сегодня задолженность АО "Укртрансгаз" перед НАК "Нафтогаз Украины" за поставленный для этих целей природный газ составляет 10,3 млрд грн и начисленные штрафные санкции около 4,6 млрд грн.
Кроме принудительного взыскания задолженности участников рынка, в частности, операторов ГРС, у "Укртрансгаза" нет других источников погашения собственных долгов перед НАК "Нафтогаз Украины". Дискуссии по списанию долгов операторов ГРС делают невозможным продолжение исковой работы со стороны "Укртрансгаза" и приведут к увеличению убытков группы "Нафтогаз".
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