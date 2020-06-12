Падение потребления электроэнергии замедлилось в мае до 5%, – "Укрэнерго"

Потребление электрической энергии в объединенной энергосистеме Украины в мае 2020 года, по оперативным данным, снизилось на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 8,9 млрд кВт-ч, тогда как в апреле падение достигало 8%.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго", передает БизнесЦензор.

По данным "Укрэнерго", за указанный период промышленность потребила 3,895 млрд кВт-ч (-7,3% к маю 2019 года), население – 2,830 млрд кВт-ч (+6,2%), коммунально-бытовые предприятия – 921 млн кВт-ч (-14,8%), транспортная отрасль – 383 млн кВт-ч (-26,9%), строительная – 60 млн кВт-ч (-10,4%), другие непромышленные потребители – 501 млн кВт-ч (-3,7%). В свою очередь сельскохозяйственная отрасль увеличила потребление на 3,1% – до 304 млн кВт-ч.

Комментируя динамику промышленного потребления в мае, НЭК отметила снижение объемов потребления э/э машиностроительной отраслью на 18,1%, пищевой и перерабатывающей отраслью – на 8,4%, металлургической – на 8,1%, а также рост в секторе химической промышленности на 10%.

По итогам января-мая 2020 года потребление электроэнергии также снизилось на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 49,7 млрд кВт-ч. В частности, промышленность потребила 20,2 млрд кВт-ч (-24,6%), население – 16,2 млрд кВт-ч (+19,8%), коммунально-бытовой сектор – 3,1 млрд (+2,3%), транспортная отрасль –2,4 млрд кВт-ч (-7,8%), строительная – 406,3 млн кВт-ч (-38,5%).

В промышленном секторе наибольший спад произошел в машиностроительной отрасли, где снижение составило 19% (1,4 млрд кВт-ч). В секторах химической и металлургической отраслей отмечен рост на 16,8% (до 1,6 млрд кВт∙) и 10,8% с (11,3 млрд кВт-ч) соответственно.

Как сообщалось, по оперативным данным НЭК "Укрэнерго", потребление электроэнергии в Украине в апреле 2020 года снизилось по сравнению с мартом этого же года на 11% – до 9,03 млрд кВт-ч, по сравнению с апрелем 2019 года снижение потребления составило 8%.