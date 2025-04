Sony показала новую модель игровой приставки PlayStation 5. ВИДЕО

Японская компания Sony впервые представила игровую консоль нового поколения PlayStation 5 (PS5).

Новая модель консоли поступит в продажу в двух версиях – стандартной c дисководом, а также DigitalEdition без него, передает БизнесЦензор со ссылкой на РБК.

Покупать игры на консоль без дисковода можно будет через PlayStationStore.

Стандартная модель имеет 8-ядерный процессор AMD Ryzen "Zen 2" с частотой 3,5 ГГц, видеокарту на базе AMD Radeon RDNA 2 с переменной частотой до 2,23 ГГц и мощностью 10,3 терафлопс, 16 Гбайт оперативной памяти GDDR6, 825 Гбайт памяти SSD формата NVME на скорости от 5,5 до 9 Гбайт/с, дисковод 4К UHD Blu-Ray до 100 Гбайт/с.

Sony также заявляет о поддержке разрешения 8К и 4К с частотой обновления экрана 120 Гц.

Специально для обновленной консоли компания выпустит улучшенную версию игры GrandTheftAuto V (GTA V), автосимулятор GranTurismo 7, экшен-РПГ Horizon: The Forbidden West, экшн от первого лица GhostWire: Tokyo, ролевую игру в жанре темного фэнтези Demon'sSouls, игру для детей Ratchet & Clank Rift Apart и футуристический триллер Returnal.

Дату старта продаж и цену консоли Sony обещает объявить позже, ориентировочный срок старта продаж в мире – конец 2020 года.

По данным Statcounter, в мае этого года Playstation была лидером на рынке операционных систем для консолей в мире с долей 65,96%. Ближайшие конкуренты Xbox и Nintendo занимали 33,47% и 0,57%, соответственно.

