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Moody's повысило рейтинг Украины со стабильным прогнозом

Moody's повысило рейтинг Украины со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило рейтинг долгосрочного эмитента и приоритетных необеспеченных обязательств правительства Украины до уровня B3 с Caa1, прогноз - "стабильный".

Это указано в сообщении агентства, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно ему, решению о повышении рейтинга до В3 способствовало сокращение краткосрочных вызовов финансирования, а также заключение новой программы с МВФ.

Решение о повышении рейтингов также отражает ожидания Moody's о том, что новая программа МВФ поможет закрепить прогресс реформ, достигнутый в последние годы.

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