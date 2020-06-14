Moody's повысило рейтинг Украины со стабильным прогнозом
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило рейтинг долгосрочного эмитента и приоритетных необеспеченных обязательств правительства Украины до уровня B3 с Caa1, прогноз - "стабильный".
Это указано в сообщении агентства, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Согласно ему, решению о повышении рейтинга до В3 способствовало сокращение краткосрочных вызовов финансирования, а также заключение новой программы с МВФ.
Решение о повышении рейтингов также отражает ожидания Moody's о том, что новая программа МВФ поможет закрепить прогресс реформ, достигнутый в последние годы.
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