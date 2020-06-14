Аэропорт "Борисполь" изменил схему работы терминалов с 14 июня
Аэропорт "Борисполь" возобновил работу терминала D на прилет и вылет всех рейсов с 14 июня.
Об этом сообщили avianews.com в пресс-службе предприятия, передает БизнесЦензор.
Это означает, что полеты обслуживающихся в терминале F авиакомпаний SkyUp и Ryanair также будут переведены в аэровокзальный комплекс D.
Терминал F, который после начала карантина обслуживал все вылеты, а терминал B - все прилеты, теперь закрыты.
В соответствии с новыми правилами, доступ в терминал разрешен только в масках для работников и пассажиров с билетами или посадочными талонами. Встречающие и провожающие в здание заходить не смогут.
15 июня график аэропорта "Борисполь" включает 15 вылетов, рассказал на пресс-конференции гендиректор аэропорта Павел Рябикин.
"Будут они выполняться или нет - ответить сложно, потому что авиакомпании начали продажи билетов и видят не очень большой спрос. И я не исключаю, что авиакомпании будут отменять уже запланированные рейсы", - объяснил он.
Вылеты 15 июня согласно информации онлайн-табло аэропорта "Борисполь":
- PS 3101 08:00 Кишинев Ukraine International Airlines
- PS 3197 08:50 Остенде Ukraine International Airlines
- PS 1057 09:40 Одесса Ukraine International Airlines
- 7W 101 10:05 Днепр Windrose
- B2 844 10:10 Минск Belavia
- 7W 121 10:10 Одесса
- AI 1928 13:30 Ахмедабад Air India
- KL 1386 14:00 Амстердам KLM
- FZ 8046 15:10 Дубай Flydubai
- 6H 854 16:10 Тель-Авив Israir
- PS 3203 16:30 Вильнюс Ukraine International Airlines
- B2 846 20:05 Минск Belavia
- 7W 125 20:15 Одесса Windrose
- 7W 145 20:55 Харьков Windrose
- График не включает рейс Киев-Франкфурт Lufthansa, хотя авиакомпания вела продажу билетов на эту дату.
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