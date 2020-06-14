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Аэропорт "Борисполь" изменил схему работы терминалов с 14 июня

Аэропорт

Аэропорт "Борисполь" возобновил работу терминала D на прилет и вылет всех рейсов с 14 июня.

Об этом сообщили avianews.com в пресс-службе предприятия, передает БизнесЦензор.

Это означает, что полеты обслуживающихся в терминале F авиакомпаний SkyUp и Ryanair также будут переведены в аэровокзальный комплекс D.

Терминал F, который после начала карантина обслуживал все вылеты, а терминал B - все прилеты, теперь закрыты.

В соответствии с новыми правилами, доступ в терминал разрешен только в масках для работников и пассажиров с билетами или посадочными талонами. Встречающие и провожающие в здание заходить не смогут.

15 июня график аэропорта "Борисполь" включает 15 вылетов, рассказал на пресс-конференции гендиректор аэропорта Павел Рябикин.

"Будут они выполняться или нет - ответить сложно, потому что авиакомпании начали продажи билетов и видят не очень большой спрос. И я не исключаю, что авиакомпании будут отменять уже запланированные рейсы", - объяснил он.

Вылеты 15 июня согласно информации онлайн-табло аэропорта "Борисполь":

  • PS 3101 08:00 Кишинев Ukraine International Airlines
  • PS 3197 08:50 Остенде Ukraine International Airlines
  • PS 1057 09:40 Одесса Ukraine International Airlines
  • 7W 101 10:05 Днепр Windrose
  • B2 844 10:10 Минск Belavia
  • 7W 121 10:10 Одесса
  • AI 1928 13:30 Ахмедабад Air India
  • KL 1386 14:00 Амстердам KLM
  • FZ 8046 15:10 Дубай Flydubai
  • 6H 854 16:10 Тель-Авив Israir
  • PS 3203 16:30 Вильнюс Ukraine International Airlines
  • B2 846 20:05 Минск Belavia
  • 7W 125 20:15 Одесса Windrose
  • 7W 145 20:55 Харьков Windrose
  • График не включает рейс Киев-Франкфурт Lufthansa, хотя авиакомпания вела продажу билетов на эту дату.

Автор: 

аеропорт (1162) Бориспіль (700)


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