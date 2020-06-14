Аэропорт "Борисполь" изменил схему работы терминалов с 14 июня

Аэропорт "Борисполь" возобновил работу терминала D на прилет и вылет всех рейсов с 14 июня.

Об этом сообщили avianews.com в пресс-службе предприятия, передает БизнесЦензор.

Это означает, что полеты обслуживающихся в терминале F авиакомпаний SkyUp и Ryanair также будут переведены в аэровокзальный комплекс D.

Терминал F, который после начала карантина обслуживал все вылеты, а терминал B - все прилеты, теперь закрыты.

В соответствии с новыми правилами, доступ в терминал разрешен только в масках для работников и пассажиров с билетами или посадочными талонами. Встречающие и провожающие в здание заходить не смогут.

15 июня график аэропорта "Борисполь" включает 15 вылетов, рассказал на пресс-конференции гендиректор аэропорта Павел Рябикин.

"Будут они выполняться или нет - ответить сложно, потому что авиакомпании начали продажи билетов и видят не очень большой спрос. И я не исключаю, что авиакомпании будут отменять уже запланированные рейсы", - объяснил он.

Вылеты 15 июня согласно информации онлайн-табло аэропорта "Борисполь":