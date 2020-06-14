RegioJet планирует организовать ж/д сообщение между Веной и украинско-польской границей

Частный чешский оператор автобусных и ж/д перевозок RegioJet намерен организовать движение поездов, которые будут курсировать между Веной и украинско-польской границей.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию чешских СМИ, передает БизнесЦензор.

Сообщается, что Администрация железных дорог этой страны (Správa železnic) обнародовала проект нового расписания, которое вступит в силу с 13 декабря 2020 года. Хотя это пока лишь предложения, и окончательный вариант должен быть утвержден осенью, но из графика можно получить информацию о некоторых планах ж/д перевозчиков.

Ранее RegioJet уже объявлял о намерениях запуска поезда из Праги в Польшу. Хотя в проекте расписания нет прямого упоминания о планируемом компанией ж/д сообщении с Польшей, но есть поезд между Прагой и Богумином (на границе с Польшей), который будет отправляться из столицы Чехии в 19:50. В Богумине должна быть организована его стыковка с поездом из Вены.

Таким образом, в придачу к анонсированному ж/д сообщению между Прагой и украинско-польской границей, RegioJet хочет добавить ночной поезд из Вены.

"Будучи крупнейшим частным железнодорожным перевозчиком в Центральной Европе, мы собираемся расширяться на другие ключевые международные маршруты", - подтвердил информацию пресс-секретарь RegioJet Алеш Ондрюй.

До начала распространения эпидемии коронавируса RegioJet планировал запустить поезд из Праги до Медыки с 14 июня текущего года. Маршрут поезда должен пройти через Пардубице, Остраву, Богумин (Чехия), Краков, Жешув, Перемышль (Польша).

Относительно возможности запуска поезда с декабря компания подала соответствующую заявку в Администрацию железнодорожного транспорта Польши (UTK).

В конце апреля RegioJet пополнил свой парк подвижного состава девятью спальными вагонами, которые раньше эксплуатировались в Германии концерном Deutsche Bahn.

"Мы готовимся, среди прочего, к установлению сообщения с Украиной, а также с другими европейскими странами в будущем", - прокомментировал тогда Алеш Ондрюй.