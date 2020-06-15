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Реальная стоимость прожиточного минимума составляет 4 тысячи, – министр соцполитики

Реальная стоимость прожиточного минимума составляет 4 тысячи, – министр соцполитики

Реальная стоимость прожиточного минимума в Украине на сегодняшний день составляет 4,2-4,3 тыс. грн, заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Пересмотр подходов к определению реального прожиточного минимума - это требование времени. Мы должны, наконец, сказать людям, каким является реальный прожиточный минимум. Потому что сегодня это фактически уровень выживания, а не проживания. Иногда диву даешься, когда смотришь, какой набор продуктов и товаров туда входит, и как это можно привязать к измерению достойной жизни человека. Поэтому, прежде всего, нужно изменить подходы и сферу его применения", - сказала Лазебная.

Министр отметила, что на данный момент в 40 законах выплаты, штрафы и надбавки привязаны к прожиточному минимуму, в связи с чем у государства сложилась патовая ситуация, когда из-за искусственно созданного низкого прожиточного минимума власть не может эффективно управлять социальными стандартами.

"Поэтому совместно с профильным комитетом Верховной Рады работаем над тем, чтобы изменить методологию. Мы дискутируем, например, по формуле определения: будет ли он составлять 40% от средней заработной платы по стране, или будет определяться нормативно-структурным методом", - добавила она.

По словам Лазебной, Минсоцполитики является сторонником именно нормативно-структурного метода, суть которого заключается в определении стоимости продовольственной составляющей прожиточного минимума и его удельного веса, за основу берутся показатели Министерства здравоохранения, о том, сколько нужно человеку потреблять различных продуктов питания.

Министр подчеркнула, что на сегодняшний день реальная стоимость прожиточного минимума составляет 4,2-4,3 тыс. грн. Отвечая на вопрос, будет ли в бюджете следующего года он зафиксирован на таком уровне, Лазебная заявила, что так должно быть, "но мы должны определиться, как мы будем достигать этого стандарта. Но, главное, честно показать реальный прожиточный и не вводить в заблуждение людей".

Согласно государственному бюджету на 2020 год прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц с 1 января 2020 года составляет 2 027 гривен, с 1 июля – 2 118 гривен, с 1 декабря – 2 189 гривен.

прожитковий мінімум (47) Міністерство соціальної політики (663) Лазебна Марина (31)


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Топ коментарі
+7
Что вы курите уважаемые? Какой прожиточный минимум в 4 тыс грн? А коммунальные, проезд, одеться, обуться, медикаменты, досуг, интеллектуально как-то развиваться? Я уже не говорю о ребенке (одеть, обуть, прокормить, ВЫУЧИТЬ) ...купить квартиру в конце-концов... Реально для простого существования и только нужно около 10-15 тыс грн и то это предел, а полноценно жить - 20-25 тыс грн (на человека) без учета покупки недвижимости. P.S. "Когда основная часть заработка гражданина идет на питание и содержание семьи, его труд больше не является процессом экономического и человеческого развития, а становится актом выживания, которое на самом деле называется рабством."
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15.06.2020 10:40
+6
Отлично, вот и проживите на эти деньги хоть месяц.
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15.06.2020 10:21
+3
реальная паскуда эта шалавабезная. теперь пускай обьяснит нахера ей месячная зп в годовой ею озвученный прожиточный? она свиноматка, кормящая детсад? очень надеюсь, что металл для фонарей уже собрали.
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15.06.2020 11:32
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Отлично, вот и проживите на эти деньги хоть месяц.
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15.06.2020 10:21 Відповісти
Что вы курите уважаемые? Какой прожиточный минимум в 4 тыс грн? А коммунальные, проезд, одеться, обуться, медикаменты, досуг, интеллектуально как-то развиваться? Я уже не говорю о ребенке (одеть, обуть, прокормить, ВЫУЧИТЬ) ...купить квартиру в конце-концов... Реально для простого существования и только нужно около 10-15 тыс грн и то это предел, а полноценно жить - 20-25 тыс грн (на человека) без учета покупки недвижимости. P.S. "Когда основная часть заработка гражданина идет на питание и содержание семьи, его труд больше не является процессом экономического и человеческого развития, а становится актом выживания, которое на самом деле называется рабством."
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15.06.2020 10:40 Відповісти
и да и нет... в стране, живущей на кредиты, не бывает высокой социалки, какие квартиры молодым???, в стране, нифига не производящих граждан??, всу, полиция, учителя, пенсы, льготники, врачи, ЖКХ...ЗАВОДЫ ГДЕ?, ПРОИЗВОДСТВО???.... в Польше да 2 штуки получишь, но только надо ПАХАТЬ на производстве....
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15.06.2020 10:49 Відповісти
чтоб было производство, надо во власть выбирать связанных с производством управленцев.
а не клоунов.
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15.06.2020 13:07 Відповісти
4 тысячи - прожиточный минимум, а "5-6 тысяч гривень - ДОСТОЙНАЯ зарплата"(с)зеленский
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15.06.2020 15:06 Відповісти
Один поход в рестора Велюр
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15.06.2020 10:42 Відповісти
Тю,чё вы мудруете.Измените методологию кардинально-введите два прожиточных минимума.
Один для выплат зарплат и пенсий,а другой-для штрафов.Как вы понимаете-тот что для штрафов должен быть больше.Минсоцполитики,не благодарите.
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15.06.2020 10:56 Відповісти
60% населения после уплаты поборов остаётся с 1000 гр на весь месяц,счетоводы,застрелитесь и главное ,главного барыгу -клоуна пошлите в ликбез,Украина не квартал ,где царствуют лысые жени богданы и прочая зараза во сто крат опасней чем пандемия .Когда-то вы захлебнётесь ,жалко,что долго ждать,но Бог не фраер.
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15.06.2020 11:19 Відповісти
Странная картина.Народ тупой до ужаса! Зеклоун миллионер с дворцами по всей европе и азии ввиде рашки, а эти ждущие покращання, молятся на миллионера и верят , что он уникальный АРТИСТ и заработал честно на все эти фазенды в Испании и Крыму и европе...Не понимаю -народ идиоты или как?
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15.06.2020 16:14 Відповісти
реальная паскуда эта шалавабезная. теперь пускай обьяснит нахера ей месячная зп в годовой ею озвученный прожиточный? она свиноматка, кормящая детсад? очень надеюсь, что металл для фонарей уже собрали.
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15.06.2020 11:32 Відповісти
Что же ето получается, больше половины украинцев живет по ту сторону жизни?
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15.06.2020 11:36 Відповісти
Да...Кстати в рашке не лучше.В глубинке ужас что...Постсовковые страны состоят все из Швондеров дорвавшихся до власти и патологических брехунов , вешающих лапшу на уши...
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15.06.2020 16:16 Відповісти
"Пересмотр подходов к определению реального прожиточного минимума - это требование времени" - пока пересматривать будут этот минимум возрастет дважды!
"Иногда диву даешься, когда смотришь, какой набор продуктов и товаров туда входит, и как это можно привязать к измерению достойной жизни человека." - Ну и как это можно привязать к измерению достойной жизни человека????.
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15.06.2020 12:32 Відповісти
Прожиточный минимум хотят увеличить в 2 раза, зрада зрадная. И громче всех орет соя, хотя при их любимом Пете этот минимум был еще ниже чем даже сейчас.
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15.06.2020 12:41 Відповісти
зебилам на Цензоре не рады.
вали на...
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15.06.2020 13:11 Відповісти
Шлюхалагерная подтвердила что пенсионеры живущие на 1638грв месяц подвержены геноциду,т.к. находятся в условиях ниже прожидочного минимума аж более в 2!!!!!!!!!!! раза.А это прямая дорога клоуна в Гаагу!
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15.06.2020 12:53 Відповісти
Клоуна в Гаагу а Порося при котором было еще хуже опять в презы?))
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15.06.2020 13:03 Відповісти
А что хуже было? Цены ниже в магазинах и больше субсидия - это хуже? Застрелись.
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15.06.2020 14:52 Відповісти
Чегож это хуже? Я не порохобот , но справедливости ради скажу, что если б было ЗА ЧТО Петюню посадить , то уже б сидел...Значит ОБОСРАЛ и качественно и все! А война нищету всегда несет...Потому пока война ни при ком богатыми точно не будем.
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15.06.2020 16:07 Відповісти
я думаю що першими в гаагу повині йти петюни із гройсманцями які встановили 1638гр прож мінімуму,для пенсіонерів.
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15.06.2020 14:35 Відповісти
Та ты что? А Янека с Азировым не хочешь туда послать? Петюня хоть в войну и после ограбления Янеком эти пенсии дал, а Янек , **** обчистил страну и смылся.А часть мудил общества ВЫБРАЛИ ОПЗЖ! Чтоб последователи Янека бойки с Рабиновичами дограбили страну...
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15.06.2020 16:05 Відповісти
ТОБІ-СВОЛОТА ДАТИ ТОЙ МІЗЕР!
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15.06.2020 14:11 Відповісти
пенсионерам пенсию платят 2000 грн. они в два раза ниже прожиточного минимума живут получается.
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15.06.2020 15:04 Відповісти
а 1700грн не хотите? И это при наличии собственной книги и научной степени...
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15.06.2020 16:03 Відповісти
я про тоже! Это просто геноцид! А олигархи со своими пешками во власти устраивают пиры во время чумы! Они столько награбили, что на эти деньги пенсионеры могли бы жить достойно! Этих олигархов со своими пешками надо казнить всех и конфисковать все и обеспечить достойную жизнь людям! Или даже их на каторги отправить, чтобы они работали в тюрьме и зарплату пенсионерам перечисляли и работягам, которые пашут с утра до ночи и ничего не имеют.
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15.06.2020 16:33 Відповісти
невольно вспоминаешь беглого президента януковичa
у меня пенсия былa $230 теперь при полнй свободе выезда в ЕС
пенсия составляет $90
и так случилось у 7-8млн пенсионеров
кушаем только колбасу /лежавшею возле мяса/
бедный. Яценюк пришёл в премьеры $80
ушёл миллиардером
остальные /бедняки /увеличили статки в два три раза
а ведь 8 млн пенсионеров это четверть населения страны
среднюю пенсию сделали прокуроры депутаты и прочие
брошены на выживание
и так 30 лет
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15.06.2020 15:09 Відповісти
https://www.unn.com.ua/ru/news/1848010-bilsh-nizh-10-mln-ukrayintsiv-zhivut-za-mezheyu-bidnosti-goncharuk Более 10 млн украинцев живут за чертой бедности. https://www.unn.com.ua/ru/news/1848010-bilsh-nizh-10-mln-ukrayintsiv-zhivut-za-mezheyu-bidnosti-goncharuk
https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/u-83-pensionerov-pensii-nije-projitochnogo-minimuma-minsots#_blank У 83% пенсионеров пенсии ниже прожиточного минимума .И это уже при зелёной власти.
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15.06.2020 15:36 Відповісти
Охренеть! а чего ж вы пенсии народу в 1700грн насчитываете? И не социальные , заметьте , а трудовые! Суки вы , блин...
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15.06.2020 16:02 Відповісти

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