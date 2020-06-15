Украине прогнозируют рост рынка ИТ несмотря на пандемию

ИТ-компания GlobalLogic по итогам 2020 года ожидает роста экспорта услуг по разработке программного обеспечения, несмотря на все прогнозы, связанные с пандемией COVID-19, сообщил старший вице-президент GlobalLogic Игорь Беда.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"По итогам этого года рост рынка будет не таким существенным, каким он был в прошлом году. Но это все равно будет рост. А вот следующий год комментировать пока трудно. Есть глобальные прогнозы Gartner о сокращении на 8% мировых затрат на ИT-услуги. Но я много раз уже говорил, что Украина имеет настолько малую долю в общемировом объеме ИT-сервисов, что не факт, что это на нас как-либо повлияет", - отметил он.

При этом, по словам старшего вице-президента GlobalLogic, стоимость услуг украинских инженеров по прежнему является одной из самых конкурентоспособных в мире и точно, чуть ли не самой конкурентоспособной в Европе.

По его прогнозам, в ближайшее время будет сокращаться доля услуг по разработке ИТ-продуктов для транспортной и туристической отраслей, а также для оффлайн-ритейла.

"С другой стороны, тот же ритейл очень активно переходит онлайн, а это, соответственно, открывает возможности для ИT-компаний по разработке и продаже специализированных программных решений. Поэтому, я ожидаю, что все связанное с онлайн-сервисами будет развиваться", - отметил Беда.

Он также заявил, что пандемия, на его взгляд, не станет поводом для оттока ИТ-кадров из Украины.

"Я не вижу каких-либо факторов, связанных непосредственно с COVID-19, которые существенно мотивировали бы людей уезжать из Украины. Но я допускаю, что на решение о переезде могут повлиять какие-либо изменения в других сферах жизни. Например, политическая нестабильность или ухудшение экономической ситуации", - заявил старший вице-президент GlobalLogic.

Он также отметил, что поскольку в Украине покупательная способность ИТ-специалистов существенно выше, чем за рубежом, многие из тех, кто уезжал в 2014 и 2015 годах задумываются о возвращении.

В начале 2019 года GlobalLogic заявила о консолидации бизнеса, объединив 13 локальных центров разработки в едином регионе Центральной и Восточной Европы, который возглавил старший вице-президент компании Игорь Беда, с 2014 года занимающий должность управляющего директора GlobalLogic в Украине.

IТ-компания "GlobalLogic Украина" - крупнейший разработчик программного обеспечения в Украине. Имеет офисы и более 4,5 тыс. специалистов в Киеве, Харькове, Львове и Николаеве.