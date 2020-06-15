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Новини
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Минимальную зарплату нужно повышать в этом году, – министр соцполитики

Минимальную зарплату нужно повышать в этом году, – министр соцполитики

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная прогнозирует повышение во втором полугодии минимальной заработной платы более чем на 500 грн.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Я считаю, что минимальную зарплату уже со второго полугодия этого года нужно повышать. Министерство финансов и Министерство экономики проводят расчеты, какой должна быть эта зарплата. То, что она вырастет не на 500 грн, это точно. Сейчас просчитывается, как этот мультипликатор сработает на страну", - сказала Лазебная.

Согласно государственному бюджету на 2020 год, минимальная заработная плата составляет 4 723 грн в месячном размере и 28,31 грн в почасовом размере.

мінімальна зарплата (136) Міністерство соціальної політики (663) Лазебна Марина (31)


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А пенсии будут урезать?
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15.06.2020 10:58 Відповісти
Короче, опять налоги для ФОП увеличивают
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16.06.2020 07:31 Відповісти

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