Минимальную зарплату нужно повышать в этом году, – министр соцполитики
Министр социальной политики Украины Марина Лазебная прогнозирует повышение во втором полугодии минимальной заработной платы более чем на 500 грн.
Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
"Я считаю, что минимальную зарплату уже со второго полугодия этого года нужно повышать. Министерство финансов и Министерство экономики проводят расчеты, какой должна быть эта зарплата. То, что она вырастет не на 500 грн, это точно. Сейчас просчитывается, как этот мультипликатор сработает на страну", - сказала Лазебная.
Согласно государственному бюджету на 2020 год, минимальная заработная плата составляет 4 723 грн в месячном размере и 28,31 грн в почасовом размере.
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олег иванов #434516
показати весь коментар15.06.2020 10:58 Відповісти Мені подобається 0
mihail kucherenko
показати весь коментар16.06.2020 07:31 Відповісти Мені подобається 0
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