Fitch снизил рейтинг подразделения ДТЭК Ахметова по возобновляемой энергетике

Рейтинговое агентство Fitch изменило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента ДТЭК ВИЭ с "В" на "В-", прогноз – негативный.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ДТЭК ВИЭ сообщает БизнесЦензор.

В сообщении агентства отмечается, что с марта 2020 года уровень расчетов ГП "Гарантированный Покупатель" с производителями зеленой электроэнергии варьируется от 5 до 10%. В том числе на конец мая задолженность перед ДТЭК ВИЭ достигла 1,8 млрд грн без НДС. Если ситуация с расчетами не изменится, финансовое состояние компании будут еще более ослаблено, что может привести к дальнейшему снижению рейтинга.

В компании отмечают, что переговоры с инвесторами в возобновляемую энергетику и правительством Украины относительно изменений в законодательстве ВИЭ длятся более девяти месяцев. За этот период состояние в задолженность ГП "Гарантированный Покупатель" перед игроками рынка за сгенерированную зеленую электроэнергию достигла 14 млрд грн

Как сообщалось, Кабинет министров 10 июня подписал "Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере возобновляемой энергетики" с Украинской ветроэнергетической ассоциацией (УВЭА) и Европейско-украинским энергетическим агентством, вместе с тем Украинская ассоциация возобновляемой энергетики (УАВЭ) отказалась подписывать меморандум в нынешнем его виде, предлагает доработать ряд положений.

Среди внесенных в меморандум условий – прекращение после 31 июля 2020 года введения в эксплуатацию новых объектов солнечной генерации в рамках действующей системы поддержки по "зеленому" тарифу. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, далее их поддержка будет определяться на "зеленых" аукционах.

"ДТЭК ВИЭ" – операционная компания, управляющая активами ДТЭК в сфере возобновляемых источников энергии. В ее состав входят действующие Ботиевская ВЭС (200 МВт), Приморская ВЭС-1 (100 МВт), Никопольская СЭС (200 МВт), Трифановская СЭС (10 МВт), предоставляющая сервисы по обслуживанию ветротурбин компания "Винд Тех", а также проекты в стадии реализации – Приморская ВЭС-2 (100 МВт), Орловская ВЭС (100 МВт), Тилигульская ВЭС (565 МВт), Покровская СЭС (200 МВт), Васильковская СЭС (115 МВт) и Павлоградская СЭС (105 МВт).

Согласно закону "Об альтернативных источниках энергии", тариф для солнечных станций составляет 15,03 евроцента за кВт-ч (без местной составляющей), а ветровых – 10,2 евроцента. Для построенных в 2020 году станция предусмотрено снижение "зеленого тарифа" на 25%, однако большинство запланированных к строительству проектов суммарной мощностью более 5 ГВт успели подписать договор pre PPA (предварительный договор о продаже электроэнергии) по старому "зеленому" тарифу.

По данным НКРЭКУ, возобновляемая энергетика (ВИЭ) производит около 8% электроэнергии, но за счет высокого "зеленого тарифа" получает 26% всего денежного оборота рынка электроэнергии.