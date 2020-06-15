В Запорожской области начали возвращать средства по акции "Твоя энергонезависимость"

Участники акции "Твоя энергонезависимость" в Запорожской области могут получить остаток средств, оставив письменное заявление.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ООО "Запорожгаз Сбыт" сообщает БизнесЦензор.

"Запорожгаз Сбыт" начал возвращать остатки неиспользованных средств всех участников акции "Твоя энергонезависимость", которая длилась с октября 2019 по март 2020 года.

Средства могут быть использованы потребителями для оплаты текущего потребления или быть перечислены по их заявлению на банковский счет.

Начиная с 20 апреля в Личном кабинете на веб-сайте 104.ua будет доступен функционал, который позволит направить эти средства на оплату текущего потребления.

Для получения средств на банковский счет необходимо направить на почтовый или электронный адрес компании [email protected] заявление установленного образца или оставить подписанное заявление в специальном ящике, который установлен около входа в каждый из Центров обслуживания клиентов.

"Мы сможем оперативно вернуть средства сразу как получим ваше заявление", - сообщает компания.

"Запорожгаз Сбыт" также напоминает, что проверить состояние лицевого счета можно в любой момент на веб-сайте 104.ua или позвонив в контакт-центр по телефону (061) 228-74-04.

"Мы благодарны всем, кто принял участие в акции и проинвестировал свои средства в создание собственного запаса газа в отопительный сезон 2019-2020 года. Это был важный опыт и для нас, и для вас как потребителей, так как он позволил вам быть уверенными в наличии газа и сохранении стабильной цены на него в течение отопительного сезона. "Запорожгаз Сбыт - Ваш надежный поставщик газа", - сообщает компания.