Украина приняла первый международный пассажирский авиарейс после введения карантина

Украина восстановила международные авиарейсы, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

О этом Криклий сообщил через свой телеграм-канал, передает БизнесЦензор.

"Мы восстановили международные регулярные пассажирские перевозки. Первый рейс Минск-Киев принял сегодня аэропорт "Борисполь", - сообщает Криклий.

Он напомнил, что авиакомпаниям нужно время, чтобы обеспечить продажи. "Все пункты пропуска в аэропортах открыто. Сейчас аэропорты проводят работу с авиакомпаниями по восстановлению рейсов", - добавил министр.

По данным Криклия, на этой неделе планируются такие авиарейсы: Компании Lufthansa по маршруту Франкфурт - Киев (Б) – Франкфурт, KLM по маршруту Амстердам - ​​Киев (Б) – Амстердам, SWISS International Airlines Цюрих - Киев (Б) – Цюрих, Belavia Минськ - Киев (Б) - Минск

"С 16 июня из Украины в Австрию, Латвии, Германии, Польши, Венгрии, Португалии, Дании, Греции, Литвы, Словакии, Эстонии и Великобритании планирует летать Wizz Air Hungary (компания уже имеет разрешения)", - сообщает Криклий.

С 21 июня будет рейсы Ryanair из Киева в Барселону, Мадрид и Кракова (разрешения на осуществление рейсов ожидаются), добавил он.

Украинские компании планируют выполнять регулярные международные рейсы с 22 июня.

"Обязательно проверяйте информацию перед покупкой билетов по условиям въезда граждан Украины в страны ЕС, которые сейчас не открыли свои границы для украинцев. В таком случае право на въезд имеют иностранцы, дипломаты и украинцы с рабочими визами или вид на жительство в ЕС, а также в других случаях, определенных страной въезда", - сообщил Криклий.

Как сообщал БизнесЦензор, Украина ввела запрет с 18 марта на авиа-перевозки пассажиров.