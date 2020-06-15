Греция ввела обязательное тестирование и суточную изоляцию для украинцев

Греция начала принимать международные рейсы и внесла Украину в перечень стран, граждане которых обязаны проходить обязательное тестирование и суточную изоляцию.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Об этом говорится в сообщении крупнейшей греческой авиакомпании Aegean Airlines со ссылкой на правительство страны и Управление гражданской авиации Греции.

В частности, прибывающие пассажиры разделяются, в соответствии с их происхождением, на две отдельные группы.

Группа А, в которую входят такие страны как Австрия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Венгрия, Исландия, Ирландия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Норвегия, Польша, Румыния, Словакия, Словения и Швейцария, – по прибытии в международный аэропорт Афин будет подвергаться выборочной проверке на COVID-19.

Группа В, в которую внесены Албания, Бельгия, Франция, Италия, Северная Македония, Нидерланды, Португалия, Испания, Швеция, а также другие страны, не входящие в ЕС, после прибытия в Афины будет подвергаться 100% тестированию на COVID-19.

При этом все пассажиры, которые будут прибывать в аэропорт в Салониках, обязаны проходить 100% тестирование на COVID-19.

После тестирования пассажиры в обязательном порядке должны самостоятельно изолироваться по указанному в форме адресу в течение 24 часов. Через сутки уже будут известны результаты на COVID-19.

Транзитные пассажиры по прибытии в Афины или Салоники также проходят тест COVID-19 и могут продолжить свое путешествие, где они будут самоизолированы до получения результатов тестирования.

"Если пассажир из-за тестирования на COVID-19 пропустит стыковочный рейс, он будет автоматически перенаправлен на следующий доступный", - уточняется в сообщении.

С 1 июля Греция планирует вводить выборочное тестирование для пассажиров всех стран.