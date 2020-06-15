Суд окончательно восстановил Бочковского в должности главы ГСЧС, – адвокат

Сергей Бочковский окончательно восстановлен в должности руководителя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, заявил адвокат, партнер АО "AVER LEX" Игорь Федоренко.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Кассационный суд в составе Верховного суда поставил точку в деле о восстановлении Сергея Бочковского в должности главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Суд подтвердил решение как первой судебной инстанции - Окружного административного суда г.Киева от 26.04.2018, так и последующее решение апелляционной инстанции. Ими были признаны противоправными распоряжение Кабинета министров Украины от 25.03.2015 об увольнении Сергея Бочковского с должности главы ГСЧС и соответствующий приказ ГСЧС. Он восстановлен в должности с момента увольнения, то есть с 25.03.2015", - заявил Федоренко.

Кроме того, адвокат сообщил, что в понедельник, 15 июня, Шевченковский районный суд Киева будет рассматривать уголовное производство против Бочковского, которое в 2015 году было основанием для его увольнения.

Как сообщалось, 26 апреля Окружной административный суд Киева признал противоправным распоряжение Кабинета министров Украины от 25 марта 2015 года об увольнении Бочковского с должности главы ГСЧС и соответствующий приказ ГСЧС.

ГСЧС отказалась выполнять это судебное решение, мотивируя необходимостью принятия распорядительного решения правительством и подачей апелляционной жалобы на решение суда первой инстанции.

7 августа Киевский апелляционный административный суд подтвердил решение о восстановлении Бочковского в должности и взыскании в его пользу почти 550 тыс. грн зарплаты. 9 августа Министерство внутренних дел сообщило, что решение апелляционного суда будет обжаловано в кассационном порядке.

25 марта 2015 года на заседании Кабинета министров правоохранители задержали Бочковского и его первого заместителя Василия Стоецкого по подозрению в злоупотреблениях и причастности к коррупционным схемам в ГСЧС. После этого правительство уволило этих чиновников. Им было объявлено о подозрении.

28 марта Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения Бочковскому в виде содержания под стражей на два месяца с правом внесения залога в 1,184 млн грн.

Бочковский вышел под залог из Лукьяновского СИЗО 2 апреля. По оценке следствия, действия экс-чиновников нанесли убытки государству на сумму более 6,6 млн грн.

3 ноября 2015 года Главное следственное управление МВД завершило досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению Бочковского и Стоецкого в злоупотреблении своим служебным положением, вымогательстве у подчиненных руководителей структурных подразделений неправомерной выгоды в виде денежных средств и земельного участка, внесении ложных сведений в официальные документы. Обвинительный акт по этому эпизоду был направлен в суд.