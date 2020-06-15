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Глава Минсоцполитики хочет вернуть контроль над Службой занятости

Глава Минсоцполитики хочет вернуть контроль над Службой занятости

Министр социальной политики Марина Лазебная считает ошибочным решение прошлого правительства передать Государственную службу занятости из Минсоцполитики в подчинение Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Об этом Лазебная заявила в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"В связи с коронакризизом этот вопрос не является приоритетным. Я считаю ошибочным решение предыдущего правительства передать Службу из Минсоцполитики в Минэкономики", – сказала глава министерства, отвечая на вопрос, планируется ли закрепление Службы занятости снова за Минсоцполитики.

По мнению Лазебной, проблемой Службы занятости является то, что у них не налажена связь с работодателем.

Министр отметила, что на сегодня безработных в разы больше, чем вакансий. В частности на данный момент официально зарегистрированных безработных полмиллиона, а вакансий – до 100 тыс.

"В принципе работодатели должны быть заинтересованы подавать заявки, но они сомневаются, что им быстро подберут квалифицированного работника. Сегодня Служба является преимущественно центром оказания первичной помощи безработным, тогда как в вопросах трудоустройства люди в основном рассчитывают на свои возможности", – добавила Лазебная.

Автор: 

Держслужба зайнятості (93) Міністерство соціальної політики (663) Міністерство розвитку економіки торгівлі та сільського господарства (191) Лазебна Марина (31)


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