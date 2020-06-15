Глава Минсоцполитики хочет вернуть контроль над Службой занятости

Министр социальной политики Марина Лазебная считает ошибочным решение прошлого правительства передать Государственную службу занятости из Минсоцполитики в подчинение Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Об этом Лазебная заявила в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"В связи с коронакризизом этот вопрос не является приоритетным. Я считаю ошибочным решение предыдущего правительства передать Службу из Минсоцполитики в Минэкономики", – сказала глава министерства, отвечая на вопрос, планируется ли закрепление Службы занятости снова за Минсоцполитики.

По мнению Лазебной, проблемой Службы занятости является то, что у них не налажена связь с работодателем.

Министр отметила, что на сегодня безработных в разы больше, чем вакансий. В частности на данный момент официально зарегистрированных безработных полмиллиона, а вакансий – до 100 тыс.

"В принципе работодатели должны быть заинтересованы подавать заявки, но они сомневаются, что им быстро подберут квалифицированного работника. Сегодня Служба является преимущественно центром оказания первичной помощи безработным, тогда как в вопросах трудоустройства люди в основном рассчитывают на свои возможности", – добавила Лазебная.