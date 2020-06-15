Киев выделил 450 миллионов на замену теплосетей, – Кличко

В этом году в столице планируют заменить более 100 км теплосетей. На восстановление сетей город направил почти 450 млн грн, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Об этом со ссылкой на пресс-службу КГГА сообщает БизнесЦензор.

"80% теплосетей столицы отработали свой срок эксплуатации и находятся в "уставшему" состоянии. Именно для того, чтобы сохранить систему теплоснабжения, преодолеть ее аварийность и обеспечить киевлян более качественными услугами, мы в 2018 году не продлили соглашение с "Киевэнерго". И вернули теплоэнергетический комплекс под управление общины города", - сказал Кличко.

Он отметил, что в 2019 году в столице заменили почти 130 км трубопроводов, поэтому в прошлом отопительном сезоне аварийность на сетях уменьшилось на 10%.

"В этом году тепловики планируют заменить более 100 км труб. На это город направил почти 450 млн грн. Работы по реконструкции сетей продолжаются во всех районах Киева. В первую очередь обновляют наиболее аварийные участки", - заявил Кличко.

В частности, работы планируют на Виноградаре и Троещине, на Нивках, Теремках, Борщаговке и в центральной части города.