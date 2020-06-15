Задержанный по делу о рекордной взятке экс-топ-менеджер Злочевского вышел под залог в 40 миллионов

За бывшего директора компании Burisma Group Андрея Кичу внесли 40 млн грн залога, определенного Высшим антикоррупционным судом в качестве альтернативы заключению под стражу по делу о даче взятки в размере $6 млн руководителям САП и НАБУ за закрытие дела экс-министра экологии Николая Злочевского.

Об этом сообщили в САП и подтвердили в Высшем антикоррупционном суде, передает БизнесЦензор со ссылкой на "Слово і діло".

По словам собеседника в прокуратуре, за подозреваемого уже внесли 40,35 млн грн залога.

В ВАКС также подтвердили внесение суммы на счет суда.

"За первого фигуранта, дело о мере пресечения которого было рассмотрено в субботу, залог уже внесен. Его внесло юридическое лицо", – сообщила руководитель отдела коммуникаций ВАКС Олеся Чемерис.

Напомним, ранее суд заключил под стражу Кичу с альтернативой 40,36 млн грн залога.

Как сообщалось, ранее НАБУ задержало трех человек по подозрению в даче взятки руководителю САП Назару Холодницкому и директору Бюро Артему Сытнику в размере $6 млн.

По версии следствия, указанные лица пытались подкупить руководителей антикоррупционных органов, чтобы они закрыли уголовное производство, в котором сообщено о подозрении бывшему министру экологии Николаю Злочевскому. Речь идет о деле завладения средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного подконтрольному Сергею Курченко "Реал банку", и легализации этих средств.

В том числе первому заместителю управления Налоговой службы в Киеве Николаю Ильяшенко сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК Украины ("пособничество в предоставлении должностному лицу, которое занимает особо ответственное положение, неправомерной выгоды за совершение им в интересах третьего лица действия с использованием предоставленной ему власти, по предварительному сговору группой лиц").

Он, как выяснило следствие, получил средства от лиц, связанных с Злочевским. Постановление о закрытии упомянутого уголовного производства он оценил в $6 млн, из которых $1 млн планировал оставить себе. Последнюю сумму изъято в багажном отделении его автомобиля во время следственных действий.