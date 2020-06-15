Экспорт стран еврозоны упал до минимума за 9 лет

Экспорт еврозоны в апреле упал до минимального объема с февраля 2011 года, поскольку пандемия коронавируса вызвала резкое сокращение глобального спроса.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Экспорт товаров рухнул на 29,3% относительно апреля прошлого года и составил 136,6 млрд евро, по данным статуправления Европейского союза. В том числе поставки за рубеж промышленного и транспортного оборудования упали на 43,1%.

Импорт уменьшился на 24,8% - до 133,7 млрд евро.

Профицит внешней торговли еврозоны в апреле составил 2,9 млрд евро по сравнению с 15,5 млрд евро за тот же месяц годом ранее. В марте текущего года показатель равнялся 28,2 млрд евро.

Аналитики в среднем прогнозировали апрельский профицит на уровне 15,9 млрд евро, сообщает Trading Economics.

В январе-апреле экспорт еврозоны упал на 8,6% относительно аналогичного периода прошлого года и составил 703,3 млрд евро, импорт - на 9,3%, до 646,3 млрд евро.