Зеленский поручил Криклию закупить новые электропоезда

Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу министру инфраструктуры Владиславу Криклию закупить поезда с хорошей системой кондиционирования.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента, передает БизнесЦензор.

"Президент поставил задачу министру инфраструктуры Владиславу Криклию закупить электропоезда, которые будут иметь хорошую систему кондиционирования и вентиляции, чтобы уменьшить риски инфицирования (коронавирусом)", - сказано в сообщении по итогам традиционного совещания по вопросам борьбы с коронавирусом.

Как сообщалось, в марте президент Владимир Зеленский обязал Мининфраструктуры помочь с закупкой дизель-поездов и пассажирских вагонов у "Крюковского вагоностроительного завода" (КВСЗ) Владимира Приходько.