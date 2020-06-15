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Половина депутатов от партии Зеленского оказались миллионерами, – КИУ

Половина депутатов от партии Зеленского оказались миллионерами, – КИУ

153 народных депутата из парламентской фракции "Слуга народа" являются миллионерами, согласно данным их деклараций.

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины (КИУ) со ссылкой на декларации парламентариев, доступные на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, передает БизнесЦензор.

"Всего во фракции 247 народных депутатов, таким образом, миллионером является каждый второй депутат монобольшинства", – отмечается в сообщении.

В целом 247 народных депутатов "Слуги народа" задекларировали 1,1млрд грн (90% средств – наличные).

Среди ТОП 10 самых богатых депутатов "Слуги народа":

  • Олег Воронько – задекларировал 123 млн грн;
  • Александр Сова – 79 млн грн;
  • Андрей Герус – 38 млн грн;
  • Роман Мулик – 24 млн грн;
  • Остап Шипайло – 22 млн грн;
  • Руслан Горбенко – 22 млн грн;
  • Александр Трухин – 21 млн грн;
  • Давид Арахамия – 21 млн грн;
  • Гео Лерос – 20 млн грн;
  • Артем Культенко – 19 млн грн.

В КИУ уточнили, что при подсчете учитывались только денежные активы депутатов: наличные средства и средства, размещенные на банковских счетах. Недвижимость и другие ценные активы в расчет не брались. Также не учитывались денежные активы, находящиеся в собственности жен, мужей депутатов и их совместные средства. Заемные средства также не учитывались. Средства, имеющиеся в валюте, при расчетах были переведены в гривневый эквивалент.

Автор: 

ВР (2867) депутат (127) Зеленський Володимир (2508) електронне декларування (456) Слуга народу (187)


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Топ коментарі
+28
Ну хоть у кого то "закончилась эпоха нищеты"! Возрадуемся же!
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15.06.2020 15:58
+21
А 73% думали, что там свои в доску простые ребята? Вот такая вот простота хуже воровства.
Вы, недолугие, дурноголовые, голосующие "паприколу", украли у Украины шанс гордится своей страной
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15.06.2020 16:46
+17
вторая половина - миллиардерами?
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15.06.2020 15:29
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вторая половина - миллиардерами?
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15.06.2020 15:29 Відповісти
Ну хоть у кого то "закончилась эпоха нищеты"! Возрадуемся же!
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15.06.2020 15:58 Відповісти
А вы что? Думали иначе?.Наивные!
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15.06.2020 16:00 Відповісти
Даже более половины.
Почти 62% всех зепутанов миллионеры и мультимиллионеры.
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15.06.2020 16:03 Відповісти
дык и сам Вова не бедный учитель из сериал, а тоже вполне себе миллионер, причем долларовый, а не гривневый
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15.06.2020 16:14 Відповісти
хоть хтось по 4000$ отримав. мінімім.
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15.06.2020 16:22 Відповісти
Не у каждого хозяина, слуга миллионер...В какое время живём!
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15.06.2020 16:25 Відповісти
А 73% думали, что там свои в доску простые ребята? Вот такая вот простота хуже воровства.
Вы, недолугие, дурноголовые, голосующие "паприколу", украли у Украины шанс гордится своей страной
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15.06.2020 16:46 Відповісти
Прості хлопці з народу...
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15.06.2020 16:52 Відповісти
жесть,я думал долларовых,а тут в сранных гривнах... не впечатляет одним словом
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15.06.2020 17:01 Відповісти
Дебілам присвячую:

Я люблю свою страну,
Люблю свою жену,
Люблю свою собаку.
Я всего на свете член,
Почти что супермен,
Но редко лезу в драку.
Знает весь двор мой приговор
Слуга народа
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15.06.2020 17:32 Відповісти
Топ 10 откровенно хилый, например Мертвечук богаче всей фракции СН, а Порошенко еще богаче.
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15.06.2020 17:40 Відповісти
Кто тааой "Мертвечук"?
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15.06.2020 18:45 Відповісти
Этот тот который кум Порошенка .. и х-ла.
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16.06.2020 10:49 Відповісти
Только недоразвитый примитивный мозг может коверкать фамилии.
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16.06.2020 11:38 Відповісти
фамилию врагов Украины грех не исковеркать
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16.06.2020 12:57 Відповісти
он не кум Порошенко
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16.06.2020 12:57 Відповісти
к чему эти поцоватые сравнения с мертвеччуком? Ведь депутаты СН были из "народа", и такие же, как "народ"...
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16.06.2020 13:25 Відповісти
Опа и правдоруб Лерос в десятке, как это такой честный накопил 20 лямов.
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15.06.2020 17:43 Відповісти
Получается один депутат от ЕС(Украина) богаче всех депутатов от СН, значит правильно выбрали)
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15.06.2020 18:23 Відповісти
Ну так вони тільки рік при владі, дайте їм час))))
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15.06.2020 20:18 Відповісти
фокус в том, что этот "один депутат от ЕС" никогда не скрывал своего состояния, все декларировал, тратил его на ПВО, на снайперки, госпитали и т.п.

а эти изображали "простых работяг и учителей" ...
если б год назад по всем СМИ разносилось, что там миллионеры - результат выборов мог бы быть другим.
но СМИ у нас умные...
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16.06.2020 08:39 Відповісти
не получается, кацап...
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16.06.2020 13:26 Відповісти
Зебилы победили эпоху бедности
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15.06.2020 18:48 Відповісти
За год непосильного труда, самые хитрожопые зебилы стали миллионерами. А мы еще думаем куда делись 300 млрд из бюджета - вот они, в декларациях зелемразей!
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15.06.2020 19:15 Відповісти
Ау, там у всех 247 депутатов всего 1 млрд грн на всех, притом это накопления а не доход за последний год.
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15.06.2020 19:20 Відповісти
Так вони ж всі до позеленіння були безробітними.
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16.06.2020 07:27 Відповісти
мразь одна
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15.06.2020 20:58 Відповісти
а кто-то думал, что там "пересічні громадяни"? не поверю в это. покажите мне такого идиота, пока не увижу своими глазами - не поверю.
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15.06.2020 21:11 Відповісти
73% ...
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15.06.2020 22:14 Відповісти
153 народных депутата из парламентской фракции "Слуга народа" являются миллионерами, согласно данным их деклараций. Источник: https://biz.censor.net/n3202063

С*КИ НАРОДУ ?

Ото проголосували за циркачів )) Соєвий барига кажете ?
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15.06.2020 21:48 Відповісти
решта міліардери , ні ?
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15.06.2020 22:13 Відповісти
Половина депутатов от партии Зеленского оказались миллионерами, – КИУ - Цензор.НЕТ 7138
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15.06.2020 22:36 Відповісти
Вова несцы!
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16.06.2020 09:17 Відповісти
Внезапно?
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15.06.2020 23:33 Відповісти
Единстенное не понимаю почему это плохо, судя по комментариям. Конечно странно, что в наличке 90% указанного. Видимо для них это мелочь на расходы... Или так оценивают взятки, которые возьмут в ближайшее время....
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15.06.2020 23:35 Відповісти
Эти шакалы во главе с "зеленским" сейчас разворовывают фонд короновируса 65 миллиарда гривен налогоплательщиков, то есть наши деньги
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16.06.2020 01:53 Відповісти
Половина депутатов от партии Зеленского оказались миллионерами

Кроме миллионеров -
Половина депутатов от партии Зеленского оказались миллионерами, – КИУ - Цензор.НЕТ 5406
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16.06.2020 07:40 Відповісти
За год миллионерами стали?
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16.06.2020 08:45 Відповісти
Може цим депутатам додатково платити за винайм житла?
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16.06.2020 09:00 Відповісти
Миллионеры на крови
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16.06.2020 09:18 Відповісти
"Какая неожиданность".
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16.06.2020 09:42 Відповісти
ДА это не куда не годится, ВСЕ прежние народные депутаты прошлых созывов были нищими, не жили,а просто "выживали", А вот эти шикуют. ВОТ К ПРИМЕРУ ВСПОМНИМ ПРО БЕДНОГО ЛЯШКА - КОТОРОМУ ПРОСТО НЕСКОЛЬКО РАЗ В ЖИЗНИ "ПОВЕЗЛО" И ОН НА СОБАЧЬИХ БЕГАХ ВЫИГРАЛ МИЛЛИОНЫ ДОЛЛАРОВ - НУ КАК ТО ТАК.
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16.06.2020 11:45 Відповісти
эти депутаты жеж якобы "другие, из народа, не бывшие в политике"... так что твой жалкий съезд не засчитывается
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16.06.2020 13:29 Відповісти
Так вот они какие барыги на самом деле...

Ну можно позравить 73%, доедающие свои дырявые портки. Все получилось, как хотели.
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16.06.2020 13:03 Відповісти
и это еще не совсем объективный рейтинг, т.к. там нет, например, владельца пары десятков квартир, офисов и роскошных авто Дупинского...тем не менее, зебилы опять сделали всех вместе...
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16.06.2020 13:28 Відповісти

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