Половина депутатов от партии Зеленского оказались миллионерами, – КИУ

153 народных депутата из парламентской фракции "Слуга народа" являются миллионерами, согласно данным их деклараций.

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины (КИУ) со ссылкой на декларации парламентариев, доступные на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, передает БизнесЦензор.

"Всего во фракции 247 народных депутатов, таким образом, миллионером является каждый второй депутат монобольшинства", – отмечается в сообщении.

В целом 247 народных депутатов "Слуги народа" задекларировали 1,1млрд грн (90% средств – наличные).

Среди ТОП 10 самых богатых депутатов "Слуги народа":

Олег Воронько – задекларировал 123 млн грн;

Александр Сова – 79 млн грн;

Андрей Герус – 38 млн грн;

Роман Мулик – 24 млн грн;

Остап Шипайло – 22 млн грн;

Руслан Горбенко – 22 млн грн;

Александр Трухин – 21 млн грн;

Давид Арахамия – 21 млн грн;

Гео Лерос – 20 млн грн;

Артем Культенко – 19 млн грн.

В КИУ уточнили, что при подсчете учитывались только денежные активы депутатов: наличные средства и средства, размещенные на банковских счетах. Недвижимость и другие ценные активы в расчет не брались. Также не учитывались денежные активы, находящиеся в собственности жен, мужей депутатов и их совместные средства. Заемные средства также не учитывались. Средства, имеющиеся в валюте, при расчетах были переведены в гривневый эквивалент.