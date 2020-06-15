BP снизила прогнозные цены на нефть до 2050 года

Энергетический гигант BP PLC 15 июня объявил, что снизил прогнозные цены на нефть и природный газ на период с 2021 по 2050 год. По мнению главы компании, последствия коронавирусной пандемии могут ускорить переход к экономике с низким уровнем выбросов углерода и к "зеленой" энергетической системе

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на CNBC, передает БизнесЦензор.

Британская нефтегазовая компания также заявила, что пересматривает свой портфель и планы развития капитала в рамках стремления стать компанией с нулевыми выбросами углерода к 2050 году или раньше.

Согласно обновленным прогнозам ожидается, что стоимость фьючерсов на нефть марки Brent составит в среднем около $55 за баррель в период с 2021 по 2050 год, а цены на газ Henry Hub прогнозируются в среднем на уровне $2,90/mmbtu.

Henry Hub - это газопровод в Луизиане, который служит официальным пунктом доставки фьючерсных контрактов на Нью-Йоркской товарной бирже.

Прогнозы BP по фьючерсам на Brent и цены на газ Henry Hub снижены на 27% и 31% соответственно, по сравнению с параметрами, указанными в годовом отчете компании, опубликованном в конце 2019 года.

Во втором квартале 2020 года BP ожидает неденежного обесценивания и списаний на сумму от $13 млрд до $17,5 млрд после уплаты налогов.

Ранее сообщалось, что ВР сократит около 15% персонала на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Генеральный директор британской нефтегазовой компании Бернард Луни дистанционно объявил своим сотрудникам, что планирует сократить 10 тыс. человек до конца года.

Чистая прибыль BP в первом квартале 2020 года уменьшилась на 67%. Акции BP в период с января по апрель 2020 года упали примерно на 35%.