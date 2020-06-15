Кабмин готовит повышение минимальной зарплаты во втором полугодии, – Лазебная

Минимальную зарплату в Украине нужно повысить уже со второго полугодия 2020 года более чем на 500 грн.

Об этом министр социальной политики Марина Лазебная заявила в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Я считаю, что минимальную зарплату уже со второго полугодия этого года нужно повышать. Министерство финансов и Министерство экономики проводят расчеты, какой должна быть эта зарплата. То, что она вырастет не на 500 грн, это точно. Сейчас просчитывается, как этот мультипликатор сработает на страну", – сказала Лазебная.

Как сообщалось, Министерство социальной политики оценивает потенциальное недополучение поступлений от единого социального взноса (ЕСВ) в 2020 году из-за карантинных ограничений в 17,7 млрд грн и предлагает в связи с этим выделить Пенсионному фонду трансферт из Фонда борьбы с Сovid-19 в размере 15,2 млрд грн.

Согласно государственному бюджету на 2020 год, минимальная заработная плата составляет 4 723 грн в месячном размере и 28,31 грн в почасовом размере.