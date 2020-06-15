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Кабмин готовит повышение минимальной зарплаты во втором полугодии, – Лазебная

Кабмин готовит повышение минимальной зарплаты во втором полугодии, – Лазебная

Минимальную зарплату в Украине нужно повысить уже со второго полугодия 2020 года более чем на 500 грн.

Об этом министр социальной политики Марина Лазебная заявила в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Я считаю, что минимальную зарплату уже со второго полугодия этого года нужно повышать. Министерство финансов и Министерство экономики проводят расчеты, какой должна быть эта зарплата. То, что она вырастет не на 500 грн, это точно. Сейчас просчитывается, как этот мультипликатор сработает на страну", – сказала Лазебная.

Как сообщалось, Министерство социальной политики оценивает потенциальное недополучение поступлений от единого социального взноса (ЕСВ) в 2020 году из-за карантинных ограничений в 17,7 млрд грн и предлагает в связи с этим выделить Пенсионному фонду трансферт из Фонда борьбы с Сovid-19 в размере 15,2 млрд грн.

Согласно государственному бюджету на 2020 год, минимальная заработная плата составляет 4 723 грн в месячном размере и 28,31 грн в почасовом размере.

Автор: 

Міністерство соціальної політики (663) зарплата (1120) Лазебна Марина (31)


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Топ коментарі
+8
Молодці підняти мінімалку , здерти більші податки з підприємств, загнати ще більше часників в тініві зарплати в конвертах, коли у зв'язку з вірусом і так усі в збитках. Дуже сильна допомога від держави бізнису, дякуємо вам.
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15.06.2020 16:56
+7
Ну начинаются старые песни, так давайте вообще не повышать зарплаты и пенсии, а то вдруг цены вырастут.
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15.06.2020 17:19
+6
Речь о том, что кто работает «в белую» и не пользуется преференциями от властей и не прячет прибыль в расходах и офшорках - тем и так со скрипом едва хватает на фонд з/п наскрести. А в ответ от государства - отакенное НИФУЯ !!!
А кто до сегодня ничего не платил и всячески на полную использовал лазейки «налоговых оптимизаций» - тот и дальше ничего не будет платить. Потому что проще « порешать» за полсуммы штрафа с проверкой, чем на 200 тыс для десятерых работников белой з/п подарить ещё 100 тыщ зелемойскому на хамон...
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15.06.2020 21:16
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Молодці підняти мінімалку , здерти більші податки з підприємств, загнати ще більше часників в тініві зарплати в конвертах, коли у зв'язку з вірусом і так усі в збитках. Дуже сильна допомога від держави бізнису, дякуємо вам.
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15.06.2020 16:56 Відповісти
Предлагаю тогда понизить чтоб бизнесу было меньше платить, а на миллионы тех кто на минималке сидит плевать.
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15.06.2020 17:17 Відповісти
Предложите перестать разворовывать бюджет и навести порядок на таможне,забрать наворованное у коррупционеров, и сразу минимальная раза в три-четыре вырастет.
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15.06.2020 19:27 Відповісти
без ПОДНЯТИЯ ВВП поднимать зарплату может только человек, планирующий добить 'экономику до точки невозврата, до той скорости полета, когда самолет падает нахрен об землю и все погибают.
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15.06.2020 22:08 Відповісти
Речь о том, что кто работает «в белую» и не пользуется преференциями от властей и не прячет прибыль в расходах и офшорках - тем и так со скрипом едва хватает на фонд з/п наскрести. А в ответ от государства - отакенное НИФУЯ !!!
А кто до сегодня ничего не платил и всячески на полную использовал лазейки «налоговых оптимизаций» - тот и дальше ничего не будет платить. Потому что проще « порешать» за полсуммы штрафа с проверкой, чем на 200 тыс для десятерых работников белой з/п подарить ещё 100 тыщ зелемойскому на хамон...
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15.06.2020 21:16 Відповісти
Как раз чем выше минималка тем меньше будут зарплаты в конвертах, сам так получал, минималку официально а остальное налом от начальства.
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15.06.2020 17:28 Відповісти
Мав знайомих які також попадали до таких працедавців, але вони в більшості пропонували два варіанти
1 Нараховують наприклад 12000 тис. грн. з них показують мінімалку, платять податок з мінімалки, остальне в конверті.
2. Показують 12000 тис. грн. платять всі податки і витрати, одержуєш все що останеться.
Чомусь всі вибирали перший варіант
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15.06.2020 20:39 Відповісти
Тому шо, наприклад, моє підприємство за класом ризику ( не питайте, є таке поняття) платить у сукупності 63 % всіх податків та обов'язкових відрахувань від суми фонду заробітної плати. Тобто , якщо фонд з/п дорівнює 100 тис грн , то підприємство загалом втрачає близько 170 тис. І ось платите ви платите, наприклад, рік поспіль. А вам і каже Лазєбная : « бюджет пуст, ніхватаїт їщо 500 млрд грн. Будєм увєлічівать мінімалку». Але ж даруйте, шановні, роботи я зробив. З/п нарахував! Податки всі сплатив. Але ж повної суми розрахунку так і не отримав, бо замовник не розрахувався вчасно, бо карантин майже весь квартал і т.д. і т.п. Я ж гроші не друкую. Винні мені, винен і я...
Короче: увеличение денежной массы в обороте уж точно не поспособствует снижению цен и их удержанию на базовые услуги товары... но кому я тут лекцию читаю
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15.06.2020 21:35 Відповісти
Получал он... а ты платить так попробуй. Потом не жалуйся, что тебя покалечит или убьёт изношенное оборудование на производстве. Ведь все ушло тебе на минималка и на лохотрон о твоей сумашедшего размера ожидающей тебя пенсии )))
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15.06.2020 21:18 Відповісти
В их куцых мозгах чинуши ("государство") сформировали иллюзию что во всем виноваты бизнесмены! Т.е. те, кто двигает экономику вперед, создает рабочие места и прибавочную стоимость! А молодцы по их мнению как раз паразиты - менты, прокуроры, коррупционеры, которые вдруг чего могут "запретить" и "посадить" ибо нефиг
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16.06.2020 09:08 Відповісти
Ответ очень прост и банален. Вот ты к примеру производил хлебушек. Создавал прибавочную стоимость. Продавал его по 12 грн к примеру за буханку. Тот рабочий, который на тебя работал и принимал активное участие в создании этой самой прибавочной стоимости потом его в магазине покупал. И твоей зарплаты ему хватало на этот хлебушек. В силу определенных причин, не зависящих может от тебя, но в равной степени не зависящих и от работника твой хлебушек подорожал за год до 16 грн. А зарплата твоего работника за это время ни на копейку не увеличилась. И вот работнику уже перестало на хлебушек хватать. Вот и все. Расклад прост.
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16.06.2020 12:51 Відповісти
Сразу видно пролетария, ни дня не вевшего хозяйственную деятельность!
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16.06.2020 09:06 Відповісти
А зачем пролетарию вести хозяйственную деятельность? Он пролетарий - наемный работник, который Вам продает свою рабочую силу. Вас же не интересует чем пролетарий и как кормит свою семью. Так почему у пролетария должна голова болеть о Ваших проблемах в Вашем бизнесе. Вас же не насильно бизнесом заставили заниматься. Вы сами захотели, а пролетарий не захотел. Я думаю каждый должен заниматься своим делом.
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16.06.2020 13:00 Відповісти
ну а ты хотел бы чтоб зарплату эту нищенскую еще и понизили? и так уже практически все сбежали за кордоны, не кому работать
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16.06.2020 07:00 Відповісти
Он хотел чтобы этот бред вообще отменили. Не нравится зарплата - не работай. А то нашел себе защитника в лице паразитирующего гос.аппарата. Ты пойди лучше им понизь их зарплаты и их коррупционную ренту.
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16.06.2020 09:10 Відповісти
Госаппарат повышает зарплату бюджетникам. А повысить ее он может только одним способом - увеличив базовую ставку, которой и является минимальная зарплата. Все остальное пересчитывается по тарифной сетке. И коррупционную ренту наемный работник не в состоянии понизить. Т.к. у него нет таких рычагов управления. В отличие от предпринимателей, у которых есть и своя ассоциация и комитеты и лобби в парламенте.
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16.06.2020 12:56 Відповісти
с 6 миллионов Злочевского)
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15.06.2020 16:57 Відповісти
Как долго будет готовить? На чем - на масле, на яйцах, на воде? Задолбали идиоты - можно подумать, что это «готовить» просто титанический труд.
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15.06.2020 17:17 Відповісти
отже чекаємо на здорощення всього і вся.
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15.06.2020 17:17 Відповісти
Ну начинаются старые песни, так давайте вообще не повышать зарплаты и пенсии, а то вдруг цены вырастут.
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15.06.2020 17:19 Відповісти
Давайте таким умникам как вам мы все платить будем з/п меньше.
Так оно и будет))) на бюджете с ставка. А в частном секторе договорная цена, куда обязательно приплюсуют все хотелки зэбилов )))
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15.06.2020 21:21 Відповісти
А давайте мы на таких умников работать не будем. Пусть умники, которые не хотят платить вменяемую зарплату и получают таких же работников. Ок? По-моему все справедливо. А потом еще и удивляемся почему у нас заробитчане уезжают за границу работать. Чкоро бомжей будете с улицы набирать. Работать некому будет. Или Вы считаете, что при наших европейских ценах достаточно платить работнику 4500 грн в месяц? Так покажите мастеркласс как на них прожить и прокормить семью.
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16.06.2020 12:40 Відповісти
Буцімто до цього нічого не дорожчало.
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16.06.2020 12:27 Відповісти
давно треба було підвищувать, 1,0$ час, злидні....
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15.06.2020 19:49 Відповісти
А чаму ни 25$ за хвылыну сыдиння у вкантахте? ))
Узнаю образование руки мэтра. Только выпускники поплавковского делают подобные умозаключения...
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15.06.2020 21:26 Відповісти
Промокните ж , наконец, свои очи от зелёной мочи - у них бюджет пуст и они пытаются всеми доступными и не очень способами в него для бабушки бени наскрести.
Но кретины словно зомби торочат: « минималка, минималка... пэнсия...пломбир по 50 копеек, доллар по 8»....
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15.06.2020 21:24 Відповісти
каждый день какая-то зашкварная новость, от которой веет абсолютной некомпетентностью, сбивает с ног. Если руководство предприятия НЕ МОЖЕТ увеличить объем продаж или выпуск продукции или услуги в связи с тем, что покупательная способность близится к цифре 0, то где они возьмут деньги на повышение зарплат и налогов ??????????
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15.06.2020 22:24 Відповісти
пролетариям пох им вынь да положь!
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16.06.2020 09:16 Відповісти
Мне интересно, а каким образом в нашей стране коррелируется увеличение объема продаж предприятия с зарплатой наемного работника? Сколько работаю и сколько помню пересмотр заработной платы на предприятиях (по крайней мере где я работал) всегда совпадал именно с увеличением минималки или с сокращениями в виду т.н. оптимизации налогов. И никоим образом рост увеличения продаж продукции на нее не влиял. Он мог влиять только на премиальную часть 10%, максимум 20%. Но это по желанию работодателя. Могли дать, могли не дать.
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16.06.2020 12:35 Відповісти
мусорам поднимут зарплату,
зеленский знает, чей он президент
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15.06.2020 23:02 Відповісти
К реальному повышению зарплаты это не имеет никакого отношения, только увеличивает зборы налогов в бюджет с трудяг, т.к. кто получает сейчас 3000грн так и дальше будет получать их.
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16.06.2020 10:56 Відповісти
Даешь минималку 10к гривень! А то бизнесу бабло карман жметь!
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16.06.2020 15:19 Відповісти

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