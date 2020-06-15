Кабмин готовит повышение минимальной зарплаты во втором полугодии, – Лазебная
Минимальную зарплату в Украине нужно повысить уже со второго полугодия 2020 года более чем на 500 грн.
Об этом министр социальной политики Марина Лазебная заявила в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.
"Я считаю, что минимальную зарплату уже со второго полугодия этого года нужно повышать. Министерство финансов и Министерство экономики проводят расчеты, какой должна быть эта зарплата. То, что она вырастет не на 500 грн, это точно. Сейчас просчитывается, как этот мультипликатор сработает на страну", – сказала Лазебная.
Как сообщалось, Министерство социальной политики оценивает потенциальное недополучение поступлений от единого социального взноса (ЕСВ) в 2020 году из-за карантинных ограничений в 17,7 млрд грн и предлагает в связи с этим выделить Пенсионному фонду трансферт из Фонда борьбы с Сovid-19 в размере 15,2 млрд грн.
Согласно государственному бюджету на 2020 год, минимальная заработная плата составляет 4 723 грн в месячном размере и 28,31 грн в почасовом размере.
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А кто до сегодня ничего не платил и всячески на полную использовал лазейки «налоговых оптимизаций» - тот и дальше ничего не будет платить. Потому что проще « порешать» за полсуммы штрафа с проверкой, чем на 200 тыс для десятерых работников белой з/п подарить ещё 100 тыщ зелемойскому на хамон...
1 Нараховують наприклад 12000 тис. грн. з них показують мінімалку, платять податок з мінімалки, остальне в конверті.
2. Показують 12000 тис. грн. платять всі податки і витрати, одержуєш все що останеться.
Чомусь всі вибирали перший варіант
Короче: увеличение денежной массы в обороте уж точно не поспособствует снижению цен и их удержанию на базовые услуги товары... но кому я тут лекцию читаю
Так оно и будет))) на бюджете с ставка. А в частном секторе договорная цена, куда обязательно приплюсуют все хотелки зэбилов )))
Узнаю образование руки мэтра. Только выпускники поплавковского делают подобные умозаключения...
Но кретины словно зомби торочат: « минималка, минималка... пэнсия...пломбир по 50 копеек, доллар по 8»....
зеленский знает, чей он президент