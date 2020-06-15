Производство автомобилей в мае обвалилось в 4 раза, – "Укравтопром"

Майский результат украинского автомобилестроения в мае текущего года сократился в четыре раза к аналогичному месяцу 2019 года – до 126 единиц, и это с учетом низкой базы сравнения.

Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром", передает БизнесЦензор.

По данным ассоциации, выпуск легковых автомобилей, по сравнению с прошлым годом уменьшился в пять раз. Как и годом ранее в этом сегменте отечественного автопрома работал только один завод – "Еврокар", где в мае в режиме крупноузловой сборки было собрано 87 автомобилей марки Skoda.

Производство автобусов просело в 2,3 раза – до 27 штук.

В мае производство автобусов осуществляли только два предприятия: "Черкасский автобус" и "ЗАЗ", где было изготовлено 25 и 2 автобуса соответственно.

Единственное проявление позитивной динамики было отмечено в сегменте коммерческих автомобилей, которых было сделано 12 штук, или в 2 раза больше, чем годом ранее. Все машины были изготовлены на заводе "Черкасский автобус".

"АвтоКрАЗ" перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года.

Всего за период с января по май 2020 года в Украине собрали 1550 автотранспортных средств, или на 35% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе легковых автомобилей – 1325 штук (-35%), коммерческих – 24 штуки (+14%), автобусов – 201 штука (-41%).