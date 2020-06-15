Кабмин изменил правила самоизоляции после въезда в Украину

Кабинет министров ввел с 15 июня адаптивный подход к самоизоляции/обсервации украинцев и граждан других стран, прибывающих из-за рубежа.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление Кабмина №480 от 12 июня обнародовано на официальном правительственном портале.

Как пояснил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, теперь требования к соблюдению самоизоляции после въезда в страну будут зависеть от страны, из которой прибывает человек.

Для этих целей все страны делятся на 2 зоны, согласно количеству активных случаев COVID-19 на 100 тыс населения.

"Из "красной зоны" (где показатель больше, чем 40 активных случаев на 100 тыс населения), люди будут отправляться на обсервацию/самоизоляцию на 14 дней после пересечения границы. Из "зеленой зоны" (где показатель меньше, чем 40) – смогут не проходить самоизоляцию", – цитирует Ляшко пресс-служба Минздрава.

Таким образом, для принятия решения о самоизоляции/обсервации лиц будет рассматриваться страна откуда прибывает человек и страна, гражданином которой он является.

В то же время, если человек является гражданином страны "красной зоны", но имеет подтверждающие документы, что в течение последних 14 дней он находился в стране "зеленой зоны", будет рассматриваться только страна отправления.

При этом обязательным условием для иностранцев будет наличие полиса медицинского страхования на случай заболевания COVID-19.

Информация о количестве активных случаев COVID-19 на 100 тысяч населения по состоянию на 14 июня опубликована на сайте Минздрава.

Как сообщалось, с 15 июня Украина отменила временный запрет на въезд для иностранцев.

Кабмин также отменил требования обязательной обсервации лиц, въезжающих с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, АР Крым и города Севастополя после возобновления пропуска через КПВВ. При этом предусмотрено обязательное наличие мест и помещений в контрольных пунктах для проведения медицинского осмотра.