Украина подписала изменения в налоговое соглашение с Австрией

Министр финансов Сергей Марченко подписал Протокол о внесении изменений в Конвенцию между правительствами Украины и Республики Австрия об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и имущество.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, указанным Протоколом вносятся изменения в Конвенцию с целью приведения ее положений в соответствие с Модельной Конвенцией ОЭСР, передает БизнесЦензор.

Протоколом предусматривается, в частности, увеличение ставок налогообложения дивидендов с 10% до 15% и процентов с 2% до 5%.

Кроме того, повышены ставки налогообложения роялти, выплачиваемые за пользование любым авторским правом на научную работу, патент и т.д. – с 0% до 5%, и за пользование авторским правом на литературные произведения или произведения искусства – с 5% до 10%.

"Кроме увеличения ставок, предусматривается введение новых положений: "Право на получение выгод", которое ограничивает возможности применения льготных положений Конвенции, если основной целью является получение таких льгот, и "Обмен информацией", которое расширяет возможности компетентных органов Договаривающихся Государств по обмену налоговой информацией", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, Кабинет министров еще в декабре 2017 года одобрил проект Протокола о внесении изменений в Конвенцию с Австрией об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и имущество.